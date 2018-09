Proceso con el ELN tiene que seguir: Defensoría del Pueblo

-Redacción Política

El defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, señaló el miércoles que el proceso de paz con el ELN, sobre el cual aún no se ha tomado una decisión desde el Gobierno, tiene que seguir.

“Tiene que seguir, se tiene que seguir impulsando, porque realmente nadie sabe lo que está pasando en las zonas campesinas, indígenas y afro que están en las selvas del Chocó”, dijo Negret desde Quibdó, en donde lideró la comisión humanitaria que recibió a los seis secuestrados que esa guerrilla dejó en libertad en la tarde de ayer.

“Hay muchas dificultades para la gente en esas zonas, de modo que la paz se requiere. Tendrás en Gobierno y el ELN que construir un nuevo protocolo o unas nuevas dinámicas, pero la paz en el Chocó la necesitamos”, agregó el funcionario en palabras recogidas en un comunicado.

Le puede interesar: Duque exige al Eln que libere a todos los secuestrados para retomar proceso de paz

La continuación de la mesa con el ELN aún está en vilo, pues el Gobierno no ha tomado una decisión al respecto. Si bien el presidente Iván Duque Márquez celebró ayer la liberación de los seis secuestrados, considerado por la guerrilla como un gesto de voluntad para reactivar la mesa de diálogos, mantuvo su posición de no asignar un nuevo jefe negociador hasta tanto los insurgentes no liberen a todos los secuestrados que tienen en su poder.

“Celebro que haya personas que estén retornando a sus hogares después de haber padecido la tragedia oprobiosa del secuestro (…) Si hay genuina voluntad de paz ahí estará el gobierno, pero el principio de una genuina voluntad de paz empieza con la liberación de todos los secuestrados”, expresó el primer mandatario.

Sobre este asunto también habló Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz, en entrevista con Colombia 2020, de El Espectador, quien defendió la posición de Duque. “Esa es su visión, de lo contrario estaría aceptando una dinámica con la cual él y los 10 millones y pico de personas que lo votaron no están de acuerdo”, anotó Ceballos.

Lea también: “El Eln está entendiendo el mensaje del gobierno”: Miguel Ceballos

En ese mismo sentido, el alto comisionado aseguró que el ELN está entendiendo lo que pide el Gobierno Nacional y que una muestra de ello es que han iniciado el proceso de liberación de secuestrados.

“Creo que en estos 30 días se ha logrado un espacio de entendimiento más allá de la necesidad de la estructura formal de una mesa. Ha habido 30 días que no ha habido acciones armadas. Aquí hay una dinámica”, dijo.