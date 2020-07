Fue el senador más votado de Cambio Radical en 2018. Llegó al Capitolio en 2006, luego de que su padre, el empresario Fuad Char, se retirara del trabajo legislativo. Y, aunque es popular en el Atlántico por las empresas de su familia, su nombre sonó a escala nacional luego de que Aida Merlano lo acusara de corrupción electoral.

Arturo Char volvió a sonar a escala nacional cuando Aida Merlano lo relacionó con la corrupción electoral en el Atlántico. Ocurrió el 6 y el 17 de febrero de este año, cuando la prófuga de la justicia dijo que él y su familia —el poderoso grupo político y económico Char— habían participado en su fuga para que no contara sobre su presunta implicación en la compra de votos en las elecciones del Congreso y las presidenciales de 2018. Las palabras de Merlano encendieron el debate en torno a su integridad política, una discusión que sigue abierta ahora que es el nuevo presidente del Senado y que la Corte Suprema de Justicia espera escuchar su versión libre sobre los hechos mencionados, el próximo 27 de julio.

Antes de que Cambio Radical, su partido, lo eligiera para presidir el Congreso y tuviera que enfrentar las acusaciones que le estallaron en la cara, Arturo Char manejaba un perfil político bajo. Con 53 años, es el menor de los tres hijos de Fuad Char, un empresario y político nacido en Lorica, Córdoba, de ascendencia sirio-libanesa. Fuad es el emperador de un reino que abarca todo el Caribe y se expande por el país por medio de su empresa Supertiendas y Droguerías Olímpica, Júnior Fútbol Club, el banco Serfinansa, Joyería Moderna, el partido Cambio Radical y otras tantas empresas. Arturo es hermano de Alejandro Char, dos veces alcalde de Barranquilla y exconsejero para las regiones en el gobierno de Juan Manuel Santos, y de Antonio Char, actual presidente del Júnior y de Olímpica, quien concentra el poder empresarial de la familia.

Arturo tiene un capital político, financiero y profesional construido dentro de los distintos frentes que maneja su dinastía. Es administrador de empresas y de joven hizo varias cosas: administró la joyería de su madre, durante dos años fue primer secretario de la Embajada en Londres en el gobierno de Andrés Pastrana y a finales de 2002 asumió la presidencia del Júnior de Barranquilla. Cuenta, en una entrevista al canal Congreso y Sociedad, que quizás a partir de esa experiencia su papá pudo “ver en él condiciones para sucederlo en la política”. Y así pasó.

Luego de que Fuad Char no se relanzara al Senado, Arturo entró al terreno parlamentario en 2006, con Cambio Radical. En las elecciones de 2018 fue el congresista de su partido con más votos (126.628), y el quinto más votado de toda la corporación. Tiene, además, uno de los patrimonios más altos del Capitolio: según su reporte de la DIAN, tiene $16.794 millones como capital líquido; es decir, sin deudas, según una investigación hecha por Cuestión Pública. El portal de investigación periodística encontró que su poder financiero reside en las 31.184 acciones que tiene en el banco Serfinansa, y que su hermano Alejandro cuenta en esa misma entidad con 47.384 acciones. Ese capital lo ha engordado en el mundo privado, pero también durante los catorce años que lleva en el Congreso.

Durante ese tiempo ha ejercido en paralelo la que ha dicho es su verdadera pasión: la música. Es cantante de vallenato y salsa, y en 2014 dijo, con la voz reposada que le caracteriza en las entrevistas, que quizá no tuvo el “valor” de hacerse músico profesional: “De pronto sentí culpa de dedicarme 100 % a eso, cuando en mi casa no se hacía sino trabajar”. Entonces, mientras realiza su labor legislativa, ha sacado canciones como: Canto a Luruaco, Bienvenida la paz, No hay money, Venga pa’ ca , y la más reciente, Confundido. Dicen que su vena artística le ha servido en campaña para conquistar al pueblo caribeño.

“Las reuniones políticas son muy aburridas. Para mucha gente asistir a una reunión política donde echan discurso es un castigo. Lo que intentamos hacer es que la gente por lo menos se sienta cercana. Y creo que esa es la esencia de la política, eso nos ayuda a romper el hielo y nos acerca a la gente”, dijo para Video 76, un canal barranquillero. César Lorduy, copartidario y su fórmula al Congreso en 2018, expresó: “Es un hombre sin ego, sin arrogancias, que inspira cariño y bondad. La gente le pide que cante y lo reconoce como una persona con un atributo musical. Pero no por eso deja de ser un congresista preocupado por su región”.

Contrario a lo que dicen los parlamentarios de otras colectividades, para el representante Lorduy, Char sí es activo en el Congreso y su trabajo le ha dado frutos al Caribe: “Él ha apadrinado proyectos de los alcaldes y hace la gestión con el Gobierno nacional. Logró que el municipio de Luruaco tenga agua potable e impulsó que se hiciera un tanque de agua en Puerto Colombia y una planta de tratamiento en Malambo. Y conmigo trabajó en el proyecto recién aprobado para que se les legalicen los predios que habitan más de tres millones de familias desde hace más de diez años. Su política es silenciosa, pero ha tenido efecto positivo en la región”, dijo.

Él y su familia son populares en el Atlántico, pero en el Congreso no tanto. Varios legisladores ven con desconcierto que sea el nuevo presidente del Senado, pues desaprueban su desempeño y lo desconocen en el Capitolio: argumentan que no le conocen la voz en el recinto y que pocas veces lo ven participar. Wilson Arias, del Polo, compañero suyo en la Comisión Cuarta del Senado, comentó que es falso que participe en esa célula legislativa, donde se discute el Presupuesto General de la Nación. “No tengo mucha impresión sobre él, lo he visto si mucho dos veces, y nunca interviene. Ellos no se hacen elegir sobre la base de la actividad parlamentaria sino sobre las estructuras que tienen, un modus operandi bastante conocido. Pero si algo es claro es su ausentismo y falta de voz, porque no he visto que asista mucho a la Comisión”, detalló.

Con esos matices y marcadas críticas por parte de parlamentarios de otras colectividades, Arturo Char presidirá el Senado desde ahora hasta julio de 2021. En ese tiempo tendrá que asumir la responsabilidad liderando, por ahora, unas cuestionadas sesiones virtuales y responder por los hechos que se le endilgan.