Recusan a Edward Rodríguez por “sesgo personal” en investigación contra Duque

Tomada de Twitter @CamaraColombia

Pasada una semana desde que la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes abrió una investigación contra el presidente Iván Duque –por cuenta de las acusaciones de la excongresista Aida Merlano sobre supuesta compra de votos a su favor–, este lunes se conoció que fue recusado el representante Edward Rodríguez, del Centro Democrático, uno de los investigadores del caso.

Según el también representante David Racero –quien fue el que pidió una investigación en contra del mandatario por los delitos de constreñimiento al sufragante, corrupción al sufragante, tráfico de votos y tentativa de homicidio–, Rodríguez vició el procedimiento de investigación debido a declaraciones que “evidencian un interés en la actuación procesal y un sesgo motivado que muestran su no parcialidad en dicha investigación”.

De acuerdo con Racero, tales declaraciones han sido emitidas a través de Twitter, por lo que citó una serie de mensajes en los que, dice, queda al descubierto el sesgo. “Las declaraciones de Aida Merlano en estrados judiciales de Venezuela no pasan de ser un circo mediático al mejor estilo de Nicolás Maduro, para tratar de disfrazar su culpabilidad en la compra de votos para hacerse elegir senadora”, señala uno de los trinos.

El representante también dio cuenta de otro mensaje, emitido un día después de la designación y ampliado en una declaración con El Espectador, en la que señaló que la Comisión de Investigación “no ha abierto ninguna investigación en contra del presidente Duque, sino que el triunvirato designado solo tendría la función de analizar la denuncia para determinar si es procedente, o rechazarla de plano”.

Racero defendió que para determinar si la denuncia es procedente, en primer lugar, se requiere un proceso de investigación “así sea mínimo”, y por tanto, se debe adelantar una investigación preliminar para confirmar la veracidad de las declaraciones de Merlano.

“El rechazo no puede obedecer a sesgos personales de alguno de los representantes investigadores, pues si bien es cierto que la denuncia se puede archivar, la cesación solo es posible si se constata que no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito", explicó el congresista.

En conclusión, agregó Racero, el representante Edward Rodríguez “ya tiene una opinión muy clara y está personalmente convencido sobre la falsedad de los hechos que se denuncian”. Por ello, el análisis que le corresponde hacer en su calidad de investigador, “tiene un sesgo personal, que pone en entredicho la imparcialidad, transparencia e independencia que se va a tener al momento de tomar cualquier decisión en relación con los hechos denunciados”.

La semana pasada, Edward Rodríguez negó que lo que haya sea una investigación formal, pues en su criterio hasta ahora se analizará una denuncia. De acuerdo con el congresista, lo que hizo el presidente de la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes, John Jairo Cárdenas, fue nombrar un triunvirato (junta de tres personas para tratar un asunto) para analizar dos denuncias contra Duque. La primera de ellas, la del representante de la oposición David Racero.

“No hay abierta ninguna investigación contra el presidente Duque. Lo que se hizo –no sé por qué el presidente de la Comisión lo informó mal– fue designar un triunvirato para analizar una denuncia. La ley 600 prevé que sobre esa denuncia se tenga que ratificar el doctor Racero, que tendrá que venir a decirnos qué le consta y qué no. Posteriormente, se entrarán a analizar las declaraciones de la señora Aida Merlano”, manifestó Rodríguez.

La denuncia de Racero fue presentada el pasado 20 de febrero tras una entrevista concedida por Merlano, quien señaló que el presidente Duque conoció de la compra de votos para que su campaña ganara en el Caribe. “No solo conoció de la existencia de compra de votos a su favor, sino que se reunió con las personas que promovieron esta práctica en la Costa. Al respecto, es importante tener en cuenta la declaración literal”, señala Racero en su denuncia.

En respuesta el representante Rodríguez sostuvo, entre otras, que hay que analizar si al momento de la ocurrencia de los supuestos hechos Merlano estaba presa o no, así como si “hay injerencia de parte de un enemigo del presidente Duque, que es la dictadura de Nicolás Maduro”.

Frente a la duda de cómo obtener de primera mano las declaraciones de Merlano, el congresista negó que vayan a viajar a Venezuela, pues se trata de un procedimiento que debe hacerse vía consular: “Maduro expulsó a todos nuestros diplomáticos y la vía para recoger ese acervo probatorio es consular”.

“Hay que hacerle el llamado a la señora Merlano para que venga a Colombia y les cuente a las autoridades qué es lo que sabe y aporte los elementos probatorios, porque esto no puede quedar en dichos, debe ser probatoriamente tanto recopilado como estudiado. No nos podemos prestar para politizar la justicia y judicializar la política, una cosa es lo que diga, sustentando en prueba, no opiniones”, agregó Rodríguez.