Roberto Prieto dejó plantado al CNE en citación por caso Odebrecht en campaña Santos

Redacción Politíca

Roberto Prieto, exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, no compareció este miércoles ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), donde estaba citado a versión libre dentro de la investigación que se adelanta por la presunta financiación de la multinacional brasilera Odebrecht a dicha campaña, en 2014.

Cabe recordar que Prieto fue condenado a cinco años de detención por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias y falsedad en documento privado, por haber influido ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con el fin de lograr la adición del contrato Ruta del Sol III.

Según detalló el tribunal electoral, mediante un escrito, Prieto argumentó que no acudía “toda vez que no conocía el expediente”, lo cual, según los magistrados citantes e integrantes de la comisión investigadora —Doris Méndez, Renato Contreras y Luis Guillermo Pérez— no es cierto, pues el expediente “siempre ha estado a disposición de los distintos sujetos procesales a efectos que puedan consultar las diferentes piezas que lo conforman”.

Además, agregaron, para el caso de Prieto “se tiene una copia en medio magnético disponible en el momento que lo requiera”.

En la diligencia estuvieron presentes los abogados Alfonso Portela y Paul David Solarte, apoderados principal y suplente, respectivamente, del expresidente Santos. Ante esta situación, la comisión investigadora decidió citar nuevamente a Prieto el jueves 16 de abril, a las 10:00 de la mañana, para recibir la versión libre.

Quien sí asistió ante el CNE, en el mismo proceso de investigación por el caso Odebrecht, fue David Fernando Portilla Colunge, representante de la constructora española Fagar Servicios, señalado en la Fiscalía por Andrés Sanmiguel Castaño de haber movido a través de la empresa Gistic Logistic Soluciones Integrales, $3.894 millones en contratos simulados con la Ruta del Sol II, que supuestamente fueron a parar a la campaña reeleccionista de Santos.

Sin embargo, a través de su abogado, Juan Carlos Padilla, reconoció que en la actualidad se viene adelantando una investigación en la Fiscalía en la que tiene calidad de indagado con posibilidad de ser vinculado como imputado, por lo que estando su situación jurídica en vilo, opta por esperar que se defina su situación penal.

Aún así, Portilla manifestó su intención de colaborar con el proceso ante el CNE, por lo que solicitó se dé una nueva fecha para la diligencia, esperando que para ese entonces se haya resuelto el caso en el ente acusador. La comisión investigadora accedió a dicha petición, aunque no se definió, por ahora, la fecha.