Según Rafael Nieto, FBI tendría informe sobre Óscar Iván Zuluaga y Odebrecht

-Redacción Política

El no rotundo que el senador Álvaro Uribe Vélez le dio a la candidatura presidencial de Óscar Iván Zuluaga sigue generando reacciones al interior del Centro Democrático. Dos semanas después de la decisión del expresidente, Zuluaga sigue guardando silencio.

Mientras se conoce cuál será el futuro político del caldense, se conocen informaciones que dejan ver fisuras en las relaciones internas del partido uribista.

Este lunes, Rafael Nieto, uno de los precandidatos presidenciales del Centro Democrático, se refirió a una conversación que sostuvo con Uribe Vélez en la que le informó que, "unas fuentes", le contaron que tenían conocimiento de un informe del FBI en el que se incluía información de Zuluaga y Odebrecht. Lea también: Agarrón entre dos candidatos de Uribe

"Unas fuentes, que no son mías sino del presidente Uribe, me dijeron que le dijera (a Uribe) que había un informe del FBI. Le dije al presidente, 'verifique con sus fuentes y verificado por usted, cuéntele al doctor Óscar Iván Zuluaga'. Yo no sé cuál es el contenido de ese informe. No puedo afirmar que sea ni a favor ni en contra (de Zuluaga) ni el presidente tampoco, salvo que él haya verificado otra información", dijo Nieto en diálogo con la W Radio.

El precandidato uribista dijo a la cadena radial que, el mismo Óscar Iván Zuluaga, le manifestó que le hubiera gustado que le contara primero a él, antes que al expresidente Uribe. "Le dije que estas fuentes, que él también sabe cuáles son, me habían pedido que se lo dijera al presidente Uribe y, eso fue lo que hice".

Según Nieto, que Uribe supiera que por los escritorios del FBI ronda una información relacionada con Óscar Iván Zuluaga, no tuvo nada que ver con la decisión de no aprobar su carrera a la presidencia.

"El presidente Uribe no toma la decisión con relación a Óscar Iván Zuluaga por esto, y no la puede tomar porque si tiene la misma información que yo, no sabe cuál es el contenido del informe. A lo mejor es un comentario a favor de Óscar Iván. La decisión estaba tomada hace mucho tiempo; por distintos motivos, el doctor Uribe prefiere que las candidaturas del Centro Democrático no sean vulnerables y no tengan ningún riesgo".

Finalmente, Nieto aseguró: "Tengo la mejor relación con Óscar Iván Zuluaga, es cercana, afectuosa, hablamos sobre este tema y sobre otros con mucho respeto".