Senador Rodrigo Lara renuncia a Cambio Radical

Aseguró que no piensa aspirar nuevamente al Congreso y tampoco tiene intenciones presidenciales. Expresó que el centro debe fortalecerse para ser una verdadera y poderosa alternativa política, tan fuerte como la que lideran Gustavo Petro y Álvaro Uribe.

Este viernes el senador Rodrigo Lara Restrepo anunció que renuncia a Cambio Radical, partido desde el cual ha ejercido su trabajo legislativo durante 10 años. Fue primero senador por dos años, luego representante a la Cámara y regresó al Senado en 2018, escaño en el que está actualmente.

Lara Restrepo manifestó en W Radio que sale de la colectividad con nostalgia, por su relación política con Germán Vargas Lleras, exvicepresidente y uno de los líderes del partido. “He creído que Germán Vargas Lleras debió ser el presidente, pero tengo unas convicciones ideológicas. El reformismo liberal tiene que construirse y abrirse paso en el país”, contó.

Aunque el país conoce las diferencias que he tenido con @Rodrigo_Lara_ en algunos temas, también hemos coincidido en otros como la necesidad de sesiones presenciales del Congreso y la urgencia de una reforma política.



Lamento no se hayan podido superar diferencias con el partido https://t.co/NeaJlLKaxF — Carlos Fernando Motoa (@senadormotoa) November 13, 2020

Aseguró que no volverá a aspirar por una curul del Congreso y que tampoco tiene aspiraciones presidenciales ni a la Alcaldía de Bogotá, pero que sí cree necesario construir una fuerza política desde el reformismo liberal para de verdad otra opción en el país. “El gran error es aspirar por aspirar, casi que como un ejercicio de vanidad. Aspirar a esos cargos implica primero tener claro qué se representa, tener una plataforma ideológica. Es un proceso que toma tiempo, la construcción de una base ideológica clara”, dijo a la emisora.

En ese sentido, afirmó que seguirá en la política, pero que esa fuerza del reformismo liberal la trabajará desde una fundación que espera crear en las próximas semanas. Según Lara Restrepo, tanto la idea de la fundación, como su postura sobre las aspiraciones presidenciales, obedecen a que él considera que el centro debe fortalecerse si quiere consolidarse para competir en la carrera electoral con el senador Gustavo Petro y el exsenador Álvaro Uribe.

“Si usted no logra crear una causa que tenga la misma fuera que la de Petro y Uribe, pues nunca se va a lograr ganar. Y es eso lo que hay que cambiar en el centro. El reformismo liberal es lo que da paso a la transformación política. No puede seguir siendo un centro perezoso, sin personalidad, sin sal . Por eso he impulsado la plataforma liberal social demócrata”, añadió. Se refiere, justamente, a la autodenominada “bancada liberal social demócrata”, de la que hace parte junto con otros congresistas como Roy Barreras, Luis Fernando Velasco y Guillermo García Realpe.

Según explicó, sus decisiones también responden a la coyuntura actual que vive el mundo y el país: la pandemia. Por eso aboga por la escisión. “Una pandemia es tan grave como una guerra. Implica una nueva oferta política y algunos no quieren que surjan nuevos partidos. Pero es lo que se viene después de una crisis. Si no entendemos que el sistema debe reformarse, el poder continuará en los extremos ideológicos”, finalizó.