"Si hay voluntad podemos sesionar física o virtualmente": Angélica Lozano

Dentro del Congreso hay discrepancias entre si es constitucional o no llevar la sede del Legislativo a lo virtual. La senadora de la Alianza Verde plantea que, más allá de esa discusión, las circunstancias por la pandemia del coronavirus ameritan que sí o sí se reúnan a sesionar para ayudarle al Gobierno a tomar medidas que alivien los bolsillos de los colombianos.

¿Por qué tanto el afán de que el Congreso sesione?

Para apoyar y acordar medidas de salvamento económico, de alivio a tantas personas, desempleados o empresarios que lo necesitan. Esta pandemia nos involucra a todos. Los gobiernos locales y nacional han venido agilizando políticas sociales de emergencia, priorizando, por supuesto, a las personas más vulnerables y pobres. Y eso está muy bien, acompañamos todas esas medidas, pero es urgente que el Congreso logre acordar con el Gobierno, en armonía, porque este no es momento ni de pugnas ni grandes debates, medidas concretas que le puedan aliviar la subsistencia a personas de la clase media, trabajadores independientes, contratistas de servicios, taxistas, amas de casa, empresarios que tienen encima la carga de pagar la nómina a diez, cuarenta o cien empleados. Todos tienen una afectación enorme y mi insistencia es que el Congreso tenga voluntad y si tiene voluntad, lo puede hacer físicamente o virtualmente, lo que no podemos es salir con leguleyadas para quedarnos de brazos cruzados.

Le puede interesar: Bancadas insisten en que se convoque a sesiones en el Congreso.

¿Qué tanto le podría beneficiar al Gobierno que el Congreso no esté sesionando y haciendo contorl político?

En un Estado de Derecho como el de Colombia es indispensable que cada rama haga su trabajo. La Corte Constitucional está haciendo la labor que la Constitución le encargó sobre los decretos de emergencia y al Congreso le tocó lo mismo, eso no puede verse como un obstáculo o una barrera, simplemente cada uno hace su labor. Quiero reiterar que ahora, más que grandes debates de control, es acordar medidas. Por ejemplo en EE.UU. y España los parlamentos están disponiendo de tantos millones para, por ejemplo, pagar arriendos o dar auxilios a los pensionados, desempleados, independientes, a zonas de frontera, en el campo, en lo urbano, a los jóvenes. Por eso insisto en que el Congreso trabaje.

Si tocara sesionar el Congreso, ¿qué medidas se tendrían para evitar posibles contagios?

Lo más importante, como lo he dicho, esl a voluntad. Si la hay se encontrará la forma de hacerlo, sea presencial o virtual. Si es presencial, tendría que ser sin empleados, asesores, periodistas, señoras del tinto, emboladores. Solo seríamos los congresistas en el recinto. Y si son muchos, que se quede la mitad o la tercera parte y el resto seguimos la sesión por televisión en nuestras oficinas, y, para votar, cada uno bajaría de a tandas.

Sé que tendo la facilidad de estar en Bogotá y con respeto diría que los que están por fuera se movilicen en sus carros, lo hicieron en campaña y no veo problema de que lo hagan ahora.

Más: Sesiones virtuales, ¿sí o no?: el coronavirus tiene bloqueado al Congreso.

Y si fuera virtual, ¿cómo lo harían?

Hoy tuve una sesión por Zoom con el representante Toro de la que participaron más de 400 personas. Alcanzaron a participar más de 80 que expresaron sus inquietudes y propuestas. Para que se conecten más de 500 usuarios se debe de pagar como US$50. El sonido y la imagen son perfectos, cada uno se puede conectar desde sus casas, contando al secretario. Yo no le haría caso al concepto que salió. Es más la voluntad que tengamos. No debería de haber una sanción por sesionar, sino por no hacer nada. Estamos ante una pandemia, nadie había vivido esto. Por eso vale más la voluntad que tengamos.

¿Considera que si hay voluntad para sesionar?

Yo sí creo, más o menos el 90% la ha expresado. Todos los congresistas contamos con internet y un celular con sonido y cámara. Y no nos reuniremos para echar carreta, sino para hablar medidas con el Gobierno que alivien a los colombianos.

Desde la Alianza Verde, ¿qué medidas promueven?

Unas políticas son dirigidas por el Gobierno Nacional y local a las poblaciones más vulnerables. Eso está muy bien, pero hay gente de estratos 3 y 4 que están sin empleo, sin su negocio y tienen que pagar servicios. Lo que estamos formulando son unas propuestas de medidas con el Gobierno, para cubrir arriendos, aportes de salud, subvenciones para parar los cobros de los bancos, que son el grueso de las angustias de esas personas.