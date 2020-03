Sesiones virtuales, ¿sí o no?: el coronavirus tiene bloqueado al Congreso

En el Congreso hay un debate para establecer si es constitucional o no que el presidente decrete las sesiones virtuales en cámara y Senado.

El Congreso ya cumplió 3 meses sin sesionar. La contingencia por el coronavirus impidió que se reanudara la legislatura el 17 de marzo tras las vacaciones de fin de año, que comenzaron el 20 de diciembre del año pasado. La imposibilidad de reunir más de 50 personas en un mismo recinto, para frenar el contagio, son el principal limitante para que los congresistas se reúnan en el capitolio nacional.

Desde antes de que se conociera que se iba a posponer las sesiones, varios congresistas ya estaban proponiendo que se trasladaran las sesiones al mundo digital ante el peligro de un contagio masivo. La representante por Bogotá Juanita Goebertus fue una de las primeras en proponer que bajo el artículo 140 de la Constitución de Colombia se trasladara las actividades del Congreso a una sede virtual.

El artículo en cuestión reza que “El Congreso tiene su sede en la capital de la República (Bogotá). Las cámaras podrán por acuerdo entre ellas trasladar su sede a otro lugar y, en caso de perturbación del orden público, podrán reunirse en el sitio que designe el presidente del Senado”.

Esgrimiendo este artículo, la congresista de la Alianza Verde agregó: “Los tiempos de crisis demandan pensar por fuera de la caja y de manera constructiva. Por eso, hemos puesto a circular la idea de aplicar la Constitución para que presidentes de Cámara y Senado puedan trasladar la sede del Congreso, en este caso una sede virtual usando una plataforma como zoom u otra”.

Otros señalaron que no era tan fácil la decisión de llevar las sesiones de Cámara y Senado a la virtualidad, pues la ley quinta de 1992, que reglamenta el actuar del congreso, estableció que las sesiones y votaciones tenía que realizarse de forma presencial. De esta manera, tendría que realizarse un proyecto de ley orgánico para que se reformara dicho apartado del ordenamiento que impide las reuniones de corte digital.

No obstante, al no poderse reunir el Congreso para sesionar, el poder Legislativo quedó en un limbo nunca antes vivido. ¿Cómo sesionar para reformar la ley quinta si existe el riesgo de contagiarse del nuevo coronavirus y no existe la posibilidad de hacerlo de forma virtual?

La solución planteada por varios congresistas fue que el presidente Iván Duque se hiciera cargo de esta reforma aprovechando el estado de excepción decretado por la pandemia. El representante José Daniel López fue uno de los primeros en proponerlo a través de la iniciativa #CongresoSigamosTrabajando. En esta pidió que, a través del estado de conmoción de interior, el primer mandatario reformara el artículo de la ley quinta para que se realizaran las sesiones de forma virtual.

En vez de un estado de conmoción, el gobierno decretó la emergencia económica y social para declarar un estado de excepción en el país. Sin embargo, los congresistas todavía están a la espera de un decreto presidencial que permita las audiencias de forma digital, pues, todo parece indicar que, la contingencia por el coronavirus va para largo.

Varios congresistas han expresado su malestar y preocupación ante la ausencia de actividad del Legislativo. Y es que, no es solo la agenda represada, al no sesionar, el Congreso está incumpliendo su deber de hacer control político a los decretos con carácter de ley que ha expedido el presidente. De acuerdo con la carta magna, cada decreto emitido por el primer mandatario bajo la emergencia económica y social debe ser revisado por el Congreso y, en su defecto, puede ser modificado si los parlamentarios lo consideran necesario.

A través de una carta, miembros de la Alianza Verde presentaron su preocupación y señalaron que desde el 25 de marzo han solicitado a Lidio García, presidente del Senado, que convoque a sesiones virtuales informales para ir discutiendo temas de la agenda, mientras el presidente emite el decreto que permita desarrollar las sesiones en medio digitales.

Otros congresistas han decidido iniciar sesiones informarles por cuenta propia, como es el caso de la Comisión Primera de la Cámara. "Los Congresistas no podemos seguir esperando a que el presidente Iván Duque nos permita trabajar de manera virtual. Por esta razón, como presidente de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, he decidido convocar de manera virtual a las audiencias públicas de los proyectos que cursan en nuestra comisión, a partir del lunes 30 de marzo”, declaró el representante Juan Carlos Losada. Esta primera sesión virtual sería una audiencia pública para estudiar el proyecto de ley orgánica que busca llevar al mundo digital las sesiones y votaciones del Congreso en caso de emergencias.

Sin embargo, la cabeza del Senado, Lidio Arturo García, llamó la atención y señaló que el inicio de sesiones estaba pronosticado para el 13 de abril. De la misma manera, aseguró que se estaba a la espera de un decreto presidencial que destrabe la posibilidad de hacer sesiones virtuales. Mientras tanto, “toda actividad que se quiera realizar por fuera de estas condiciones (sesionar presencialmente) carece de formalidades y requisitos de la ley orgánica de reglamento interno del congreso y sus cámaras y resulta improcedente por ilegal”.

Ese decreto presidencial está ad-portas de ser firmado, este diario pudo conocer un borrador de la orden presidencial que reformaría la ley quinta de 1992, para así permitir las sesiones y votaciones en entornos digitales. En este documento quedó consignado que las sesiones del Congreso son de carácter presencial, a menos que en medio de un estado de excepción se imposibilite la reunión presencial de los parlamentarios. Ante estas eventualidades, se podría echar mano de las herramientas digitales para realizar los debates.

“En la realización de las sesiones virtuales deberán utilizarse herramientas tecnológicas que posibiliten la participación con plenitud de garantías de todos los miembros de la respectiva corporación y que permitan verificar su identidad, así como la de los demás asistentes con derecho a las sesiones”, reza el borrador del decreto al que solo le faltaría las firmas del presidente Iván Duque y sus ministros.

Además de establecerse los criterios de votación y publicidad, en el texto también queda establecido que el Senado y la Cámara de Representantes tendrá un periodo de 15 días para contratar los equipos y software necesario para que se pueda llevar a cabo las sesiones virtuales, siempre, “garantizando protocolos de seguridad digital, verificación e identidad de usuario, grabación, conservación y soporte”.

Este borrador fue conocido por varios miembros del legislativo , entre los que hubo un amplio grupo que mostró su rechazo. A través de una carta, un grupo de congresistas (encabezado por Alexander López, María José Pizarro, Roy Barreras, Iván Cepeda, Angélica Lozano, entre otros) advirtieron que esta propuesta es “inane, costosa, innecesaria y además inconstitucional”.

Asimismo, señalaron que están listos para retomar sesiones presenciales, y así correr el riesgo de un posible contagio, pues “el país no entendería que miles de colombianos, empezando por los médicos, enfermeras, transportadores, policiales, agentes de seguridad, distribuidores de alimentos, comunicadores, prestadores de servicios públicos, estén hoy trabajando y cumpliendo con sus deberes y el Congreso esté ausente en la hora más difícil de la patria. Tenemos que estar activos, proponiendo y construyendo soluciones, apoyando iniciativas de emergencia y ejerciendo el control político”.

En diálogo con este diario, el senador Carlos Fernando Motoa señaló que las sesiones virtuales formales del Congreso romperían con el principio de legalidad de la rama legislativa. Luego agregó que el Congreso tarde o temprano tendrá que ser convocado pues el presidente no puede admitir las sesiones virtuales a través del decreto de emergencia económica y social pues sería inconstitucional, dado que el decreto no contempla estos procedimientos y deben realizarse a través de una ley orgánica.

El Espectador consultó al expresidente de la Corte Constitucional Alfredo Beltrán frente a si el decreto presidencial para reformar la ley quinta del Congreso podría ser considerado como ajustado a la Constitución o no. El exmagistrado señaló que la ley que rige el procedimiento del Congreso es de carácter orgánico y expresó sus dudas frente a que el presidente pueda reformarla, bajo el principio de jerarquía de los distintos tipos de leyes establecidos en la constitución. “Nunca antes un presidente ha modificado leyes orgánicas”, agregó.

Alfredo Beltrán añadió que el decreto presidencial para ajustar la ley quinta del Congreso rompería con “la autonomía de las ramas del poder” y sería el deber de los presidentes del Senado y la Cámara impulsar esta reforma. “No se puede dejar que el Congreso quede a expensas de lo que diga u ordene el presidente de la república”, declaró Beltrán, agregando que debe seguirse el procedimiento consagrado en la constitución para hacer la reforma de la ley orgánica, contando con las mayorías absolutas en cada una de las cámaras.

El exmagistrado agregó que los presidentes del Legislativo están en deuda con convocar sesiones ordinarias pues “se está omitiendo la labor del control político que tiene el Congreso frente a los decretos con fuerza de ley emitidos por el presidente Iván Duque en el marco del decreto de emergencia económica y social”.

En un concepto de la Unidad Coordinadora de Asistencia Técnica Legislativa de la Cámara se expresó que es "viable realizar reuniones virtuales a través de uso de las herramientas de las nuevas tecnologías de la infromación y telecomunicaciones -TIC-. No obstante se hizo la salvedad de que las decisiones tomadas en estas reuniones no tiene validez pues no están contempladas en la ley quinta del Congreso.

"La virtualidad no se ha reglamentado en el procedimiento legislativo y la anomia legislativa no puede ser suplida por analogía, reglamentos externos, normas contingentes o Resoluciones de las Mesas Directivas", estableció el concepto, que también señaló que este cambio debe realizarse a través de una reforma de ley orgánica y tendrá que "contener entre otras las reglas mínimas de seguridad informática, firmas y huellas, conservación del mensaje de datos, votaciones, medios de control y la serie de acciones que garantizan que la voluntad individual y plural ha sido adoptada".

Por último, en el concepto se expresó que cualquier votación o decisión a través de medios digitales "viciaría las decisiones del cuerpo colegiado, cuya legitimidad deriva de la certeza sobre el debate y la votación presencial". Y se recomendó que, mientras la contingencia, se siga con el trabajo legislativo de forma remota,"eventualmente, liderando los procesos necesarios para acompañar las acciones del ejecutivo, pero no implementando un procedimiento legislativo incosntitucional".

El debate está puesto en la mesa. El presidente podría firmar el decreto en las próximas horas y sería el deber de la Corte Constitucional entrar a estudiarlo para establecer si está ajustado o no al estado de emergencia económica y social decretado por Iván Duque. Mientras tanto, el Congreso no reanudará sesiones, pues el presidente del Senado confirmó que no convocará a los congresistas antes del 13 de abril, pues quiere evitar de cualquier forma posible que estos se contagien con el COVID-19.

