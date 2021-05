Tras reunión, Duque y Coalición de la Esperanza mantienen diferencias sobre el paro

Entre otras cosas, la alianza electoral le manifestó la necesidad de ir a Cali. El primer mandatario sostuvo que allá se encuentra una delegación del Gobierno y que mantiene comunicación constante con ellos.

El presidente Iván Duque y parte de su equipo de gobierno mantuvieron una reunión de tres horas con los integrantes de la Coalición de la Esperanza. Si bien fue respetuosa, se escucharon y sirvió para decirle al jefe de Estado la mirada de esta alianza frente al paro y cómo lo está manejando el ejecutivo, las declaraciones posteriores tanto de los precandidatos alternativos, como de los altos funcionarios del gobierno, dejó como conclusión que la extensa conversación no cambió las percepciones de ambos lados sobre la inconformidad ciudadana expresada en el paro nacional.

Según las voces de ambas partes, el encuentro se desarrolló de manera muy diplomática. El senador Iván Marulanda, de la Alianza Verde, reiteró que la reunión fue “democrática” y que el espacio reivindicó el diálogo como aspecto fundamental de una democracia. A pesar de esto, insistió, siguen siendo opositores del Gobierno, algo que dejaron claro desde antes de entrar a Palacio. “Marcamos perfectamente las diferencias con el presidente, seguimos siendo oposición. Ahora, no venimos a representar a nadie, los representantes legítimos de la manifestación hacen parte del comité del paro y le pedimos al presidente que se siente a negociar con ellos de manera urgente”, expresó. Agregó que le enfatizaron al primer mandatario que defienden la protesta y el derecho a su ejercicio y que la protesta de la Coalición de la Esperanza es por los atropellos de la fuerza pública contra los marchantes: “La exigencia es a que se clarifiquen los asesinatos que ha habido a lo largo de este paro y que los que estén adjudicados en alguna medida a la fuerza pública, sean castigados”, señaló.

Otros miembros de esa alianza electoral se pronunciaron en la misma línea. Ese es el caso de Ángela María Robledo. “No fuimos a darle oxígeno a un gobierno que pasa por un momento muy difícil, pero fuimos a defender la democracia. Le pusimos de presente esta crisis y la manera como se ha manejado el paro, más con estrategias de guerra que con estrategias para atender el malestar social”, recalcó. Robledo expuso que le pidieron que desistiera de la asistencia militar, pero que Duque enfatizó en que eso “no era un decreto, sino una figura dentro del Código de Policía”, cosa que es cierta. “Le hablamos sobre los excesos de la fuerza, pero dijo que el Ejército no está llegando a confrontar la protesta. Entonces le respondimos que había que mirar los videos y los llamados de la comunidad internacional”, añadió.

Robledo resaltó que aunque les llegaron muchas críticas por aceptar sentarse con Duque, a su juicio, su intención era abrir un espacio de diálogo y expresarle de frente lo que pensaban. “Le dijimos que era clave abrir un espacio con los jóvenes que estaban peleando en las calles, que no podía solo decir que era terrorismo de baja intensidad. Como lo dijo Humberto de la Calle, en la reunión se expusieron dos miradas diametralmente opuestas respecto a los orígenes de la crisis, y a la crisis misma”, afirmó.

Por su lado, Sergio Fajardo le mencionó al jefe de Estado que el Gobierno debía escuchar las voces “que no están en Bogotá, que no pueden venir acá (a Palacio) y que no tienen representación pero que están manifestándose porque tienen desesperanza”, dijo. Le insistió que fuera a Cali, a Siloé, a hablar con las juntas de acción comunal. No obstante, como señaló Robledo, el mandatario recalcó en que tienen una delegación de gobierno allá con la que se comunican constantemente y que está también en contacto con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y la gobernadora, Clara Luz Roldán, para sortear la difícil situación de ese territorio.

Eso se ve reflejado en las declaraciones del ministro del Interior, Daniel Palacios. “Hemos venido en contacto permanente con el alcalde y la gobernadora, y hay una delegación del gobierno que desde el primer día fue y estuvo por más de dos días en Cali afrontando la situación. La encabezó el ministro de Defensa en compañía de la cúpula militar. El comandante del Ejército permanece en Cali y también el subdirector de la Policía, la directora de Prosperidad Social, Susana Correa, la consejera de las regiones, Ana María Palau, y el viceministro del Interior, entre otros, se encuentran desde varios días en Cali”, destacó Palacios.