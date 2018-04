The Wall Street Journal afirma que Iván Márquez estaría siendo investigado por narcotráfico

Según el diario estadounidense The Wall Street Journal, agentes de inteligencia de Estados Unidos, respaldados por funcionarios colombianos, estarían adelantando una investigación contra Luciano Marín Arango, más conocido como Iván Márquez, por supuesta conspiración para traficar cocaína desde Colombia hacia los Estados Unidos.

De acuerdo con la publicación, que cita a funcionarios que conocen detalles del caso, las autoridades del país del norte tienen en su poder un video interceptado de un celular en el cual se ve a Marín hablando con un reconocido narcotraficante mexicano.

"El video fue grabado después de que el acuerdo de paz entró en vigencia, dijo una de estas personas" que fueron consultadas por The Wall Street Journal. Lea también: El trágico adiós de Santrich

Esta información se filtra a los medios de comunicación dos semanas después de que se conociera que Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, capturado en el marco de la misma investigación que se adelanta contra Jesús Santrich por supuesta conspiración para enviar droga, viajara a Estados Unidos para declarar ante una Corte de Nueva York.

Al parecer, Marlon Marín colaborará con la justicia norteamericana e iniciaría un proceso de delación sobre el modus operandi de la estructura que enviaba droga a Estados Unidos.

El pasado 19 deabril, Márquez anunció su traslado temporal a la vereda Miravalle, en el norte del departamento de Caquetá.

Además:El día que"Jesús Santrich" dijo que no quería ser congresista

El anuncio de Márquez se conoció luego de que el Tribunal Supremo de Justicia negase el hábeas corpus presentado por la defensa de Jesús Santrich, quien está detenido por el presunto delito de narcotráfico.

"En atención a la situación y mientras se tienen mayores claridades y certezas sobre lo que sigue, he tomado la decisión de instalarme temporalmente en el espacio territorial de Miravalle", señaló Márquez en una carta dirigida a la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep) y a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

En la misiva, que lleva su firma, se agrega que desde allí seguirá "cubriendo" sus "compromisos con la CSIVI (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación) y acompañando el proceso de reincorporación".

Añadió que su decisión no "implica el desistimiento a las medidas de protección proporcionadas, sino una adecuación a las nuevas circunstancias, para lo cual" estará "atento a sus recomendaciones".

Desde Miravalle, Márquez puso en duda las palabras del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien aseguró que ningún otro miembro de la FARC, estaba siendo investigado por narcotráfico.

Entre tanto, el pasado 25 de abril, el Gobierno pidió a Iván Márquez a que asuma su escaño en el Congreso del país el próximo 20 de julio, al cual renunció alegando falta de garantías jurídicas.

"Invitamos a Iván Márquez a que recapacite y tome su cargo como senador de la República y que ejerza ese mandato popular", manifestó el ministro de Interior, Guillermo Rivera.

El funcionario señaló que por parte del Gobierno no hay ningún complot contra la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) y dijo que en caso de mantener su decisión "tendría que ser llamado el siguiente en la lista" al congreso por ese movimiento.

"Cómo hago yo para ir el 20 de julio a ejercer como senador, como una derivación de los acuerdos de paz de La Habana, que eso no es un regalo tampoco, y que me vayan a decir que yo soy narcotraficante, yo no estoy para esas cosas, necesitamos respeto, prefiero dejar esa joda (el escaño) allá", acotó Márquez.

La decisión del exguerrillero también avivó las opiniones de algunos candidatos presidenciales de Colombia, que se enfrentarán en las elecciones del próximo 27 de mayo.

El escaño de Márquez es uno de los cinco que, según el acuerdo de paz y las normas aprobadas, le corresponden a los exguerrilleros de las Farc.