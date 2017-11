Maleja Restrepo explica por qué no se le nota su embarazo de ocho meses

Redacción Redes Sociales.

Maleja Restrepo, la reconocida actriz y modelo colombiana, y su esposo, Tatán Mejía, esperan a su segunda hija que se llamará Macarena.

Sin embargo, a Restrepo no se le nota que ya tiene ocho meses de embarazo. Y al recibir durante mucho tiempo mensajes de sus seguidores, quienes ponen en duda su embarazo, y de explicar en repetidas ocasiones que no es que tenga el colón irritado o que le haya caído mal la leche, la actriz decidió compartir la razón por la que no se le nota su gestación basada en el diagnóstico de un médico.

La presentadora que es conocida en redes sociales por publicar videos en su canal de YouTube, Maleja Tatan y Lupe, junto a su esposo y su hija, Guadalupe, grabó una consulta con su médico en la que él explicaba a qué se debe que no se le note su barriga y compartirla en una storie en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores.

"Tienes una pared abdominal con un músculo muy tónico y por eso el útero crece hacía arriba y no hacía adelante", explicó el experto.

El pasado 17 de agosto, la presentadora compartió un TBT, Throwback Thursday, un recuerdo que es usual que los usuarios compartan en Instagram, de una imagen en la que mostraba su pequeño abdomen acompañado de una leyenda en la que contaba que tenía siete meses embarazo de su primera hija que también había presentado la misma situación.

Maleja Restrepo y Tatán Mejía se conocieron hace diez años cuando ambos participaron en el reality show La isla de los famosos: Una aventura Maya. Se casaron en 2011. En la Feria del Libro de Bogotá de este año lanzaron su libro Parceros, en el que cuentan historias de su relación y le dan consejos a la gente sobre la vida en pareja.