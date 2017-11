Winona Ryder, actriz de "Stranger Things", sufrió de “bullying” en el colegio

Redacción redes sociales

En los últimos días se hizo viral una anécdota de la infancia de la actriz debido a un trino de una usuaria de Twitter con más de 26 mil seguidores. En este, se ve una imagen de Winona en su juventud y un texto en el que relata que durante su época escolar fue víctima del bullying por parte de sus compañeros de colegio. Le puede interesar: El universo detrás de “Stranger Things”

Su corte de cabello y su forma de vestir fueron las razones por las que era objeto de burla. “Llevaba una vieja sudadera de chico del Ejército de Salvación. Fui al baño y oí que me decían: 'Hey, maricón'”, narra Ryder, quien interpreta a Joyce Byers en Stranger Things, la exitosa serie de Netflix. “Me estamparon la cabeza contra una taquilla. Me caí al suelo y empezaron a patearme. Tuve que tener huevos". Además, agrega, "el colegio me expulsó a mí, no a los acosadores".

Sin embargo, años después, se encontró en una cafetería con una de las niñas que había sido parte de la agresión. “Me dijo, 'Winona, Winona, ¿me puedes firmar un autógrafo?' Y le dije: '¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas de que en séptimo pateaste a una niña?' Ella respondió: 'Algo'. Y le dije: 'Esa era yo. Vete a la mierda'", aparece en la imagen. Lea también: Polémica por la aparición de Millie Bobby Brown, de 13 años, entre las más sexis de la televisión

