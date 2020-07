El epidemiólogo de Santander con una hoja de vida llena de preguntas

A los interrogantes que ha dejado el manejo de la pandemia en Santander, se suma la cuestionable hoja de vida de uno de los epidemiólogos que está trabajando para el departamento.

En las últimas semanas el manejo de la pandemia por Covid-19 en Santander ha dado mucho de qué hablar. El departamento pasó de tener cifras de contagio muy bajas a principios de junio a tener hoy más de 2000 casos confirmados. (Le puede interesar: Santander, en turbulencia por manejo del COVID-19)

Aunque los mandatarios están recibiendo asesoría de epidemiólogos y salubristas para la respuesta oportuna ante la crisis sanitaria, las críticas no han cesado porque no se están realizando las pruebas necesarias y porque el laboratorio departamental lleva cuatro meses habilitado, pero hasta hoy no se ha procesado la primera prueba allí.

Una de las sugerencias de los expertos a la gobernación fue crear grupos de búsqueda activa de casos para mejorar la vigilancia epidemiológica en el departamento. Lo que generaría la posibilidad de tener más y mejor información sobre el estado de la pandemia.

Cada grupo debía estar conformado por un epidemiólogo, un enfermero y un auxiliar que tome las pruebas en los diferentes municipios de Santander, pero una de las hojas de vida de los epidemiólogos ha llamado mucho la atención.

Según el contrato de la gobernación, Alexander Almeida Espinosa fue contratado para “prestar servicios profesionales como fisioterapeuta con maestría en epidemiología para la atención a la situación de calamidad pública en el departamento de Santander por la pandemia generada por el coronavirus Covid-19”.

Almeida, tiene 36 años y un historial académico sorprendente si resulta todo cierto. Según su hoja de vida de Cvlac, el repositorio oficial de investigadores de Colombia antes en manos de Colciencias, ha realizado tres pregrados, tres especializaciones, cuatro maestrías, tres doctorados y un estudio posdoctoral.

Hasta el 23 de julio de este año, seis de esos estudios tenían como fecha de culminación el año 2020. Después de la entrevista con El Espectador, Almeida eliminó uno de los doctorados explicando que no era un doctorado adicional sino la convalidación que hizo el Ministerio de Educación al ser un estudio en el exterior y además cambió la fecha de terminación de sus estudios posdoctorales al 2019.

Aun así, el documento registra que entre 2017 y 2020 Almeida culminó dos pregrados, uno en Economía y otro en Administración de Empresas, tres maestrías, dos doctorados y un estudio posdoctoral.

La hoja de vida de Almeida puede ser la de un profesional excepcionalmente preparado, pero el corto tiempo en el que fueron realizados sus estudios genera muchas preguntas. Si seguimos la línea de tiempo de Cvlac, el bumangués empezó el pregrado en Administración de empresas en 2015 y ese mismo año inició una maestría y sus dos doctorados.

Además, en 2016 inició otro pregrado en Economía. Y en 2018, sin haber culminado ninguno de los estudios que inició desde el 2015, comenzó dos maestrías más. Lo que parece decir que, en este año Almeida estaba cursando siete estudios al mismo tiempo.

Este medio le preguntó si en los últimos cinco años había empezado y terminado los seis grados que aparecen en su hoja de vida con fecha de culminación al 2020 y respondió que sí.

Esto es muy llamativo teniendo en cuenta la carga académica y el tiempo que implica realizar estudios profesionales y de posgrado. Sobre todo, teniendo en cuenta que según esa misma hoja de vida Almeida no dejó de trabajar durante el periodo de tiempo en el que se registran sus estudios.

También llama la atención que muchos de sus títulos han sido otorgados por universidades virtuales en el exterior, lo que implica que para que sus grados sean válidos en Colombia tienen que haber pasado por un proceso de convalidación en el Ministerio de Educación Nacional.

Al preguntarle a Almeida por las convalidaciones de sus títulos admitió que solamente el Doctorado en Ciencias de la Salud que realizó en la Universidad Central de Nicaragua había pasado por este proceso. Lo que implica que al menos cuatro de los trece títulos que figuran en su hoja de vida no son válidos en Colombia.

También explicó que su especialización en epidemiología realizada en la Universidad de Lanús, en Argentina no había sido convalidada en el Ministerio de Educación porque recibió el título en 2007 y ya había pasado más tiempo del permitido para hacer el trámite.

Por eso, Almeida decidió hacer una Maestría en Epidemiología que culminó en el enero del presente año, pero aceptó que hasta el momento no ha convalidado este título.

Eso significaría que los dos títulos que tiene el fisioterapeuta en epidemiología no serían válidos en el país.