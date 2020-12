Emiratos Árabes Unidos aprueba vacuna china contra el coronavirus

Algunos científicos afirman que es un anuncio que se debe analizar con cuidado, ya que ni funcionarios chinos ni los fabricantes estatales de la vacuna han confirmado esta noticia.

Este miércoles 9 de diciembre, solo un día después de que empezara en Reino Unido el primer día de vacunación contra el coronavirus con la vacuna de Pfizer, los Emiratos Árabes Unidos dieron un anuncio importante. Indicaron que aprobaron la vacuna china contra el coronavirus, convirtiéndose así en el primer gobierno en hacerlo. Sin embargo, se trata de un anuncio que hay que analizar con cuidado, pues la decisión se basa en datos preliminares que demostrarían que la vacuna tiene un 86% de efectividad. (Lea: Margaret Keenan, de 90 años, es la primera persona en el mundo en recibir vacuna de Pfizer contra COVID19)

Además, según explica The New York Times, tras el comunicado emitido por el Ministerio de Salud y Prevención de Emiratos Árabes Unidos, ni los funcionarios chinos ni Sinopharm, los fabricantes estatales de la vacuna, se han pronunciado. En otras palabras, las noticias solo han sido compartidas en una vía y no han sido confirmadas por sus fabricantes.

Los Emiratos es uno de los diez países donde las dos vacunas de Sinopharm están siendo probadas. Tras realizar un análisis intermedio de los datos que han dejado los ensayos clínicos, el país concluyó que la vacuna es 100% efectiva en la prevención de casos moderados. Igualmente, señaló que no tendría problemas de seguridad. (Acá: Brasil suspende ensayos de vacuna china contra el covid-19 )

A las dudas, sin embargo, se suman que el comunicado emitido por gobierno de Emiratos Árabes Unidos no tenía cierta información clave para conocer la seguridad y eficiencia de la vacuna, como el número de casos de Covid19 que fueron analizados o las edades de los voluntarios. “El diablo está en los detalles”, dijo Beate Kampmann, directora del Centro de Vacunas de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres a The New York Times. “Es muy difícil juzgar esto sin ver el número de casos. Lo principal es que los resultados del ensayo deben hacerse públicos “.

Vale recordar que Sinopharm, aún sin dar claridad pública sobre estos datos, reveló que ya ha vacunado a cerca de un millón de personas, incluso antes de finalizar ensayos. Escenario que, como explica el medio estadunidense, ha alarmado a varios científicos alrededor del mundo. Pero la farmacéutica estatal de China se ha mantenido firme al asegurar que se trata de una vacuna segura. El mes pasado, Liu Jingzhen, presidente de Sinopharm, dijo que ninguna de las personas que habían recibido las vacunas de la empresa había experimentado reacciones adversas.