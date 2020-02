Una guía para entender el 2019-nCoV

“La pregunta es si estamos preparados para la llegada del virus”: Zulma Cucunubá

Pablo Correa/ @pcorrea78

Han sido días llenos de preocupación, pero también fascinantes para la médica colombiana Zulma Cucunubá, que dedica su vida a estudiar cómo se comportan las infecciones a nivel global.

Los primeros días del año se le han ido devorando decenas de publicaciones científicas sobre el virus 2019-nCoV, tratando de llevar el ritmo de los anuncios de las autoridades nacionales de salud desde China hasta Estados Unidos y compartiendo ideas y datos con sus colegas del Imperial College de Londres, donde actualmente trabaja. El poco tiempo que le dejan sus tareas como investigadora lo gasta en Twitter, intentando explicar de qué se trata esta epidemia, para combatir desde su trinchera virtual la desinformación y el miedo.

Zulma estudió medicina en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja. Luego completó una maestría en salud pública en la Universidad Nacional y un doctorado en epidemiología y enfermedades infecciosas en el Imperial College de Londres. Ha trabajado en modelamiento de vacunas y ahora se dedica precisamente a entender la dinámica de las infecciones globales.

¿En qué punto estamos de esta epidemia que comenzó el 31 de diciembre de 2019?

En realidad, con una artículo que salió el 29 de enero en el New England Journal of Medicine quedó claro que el primer paciente que lograron identificar estaba desde el 8 de diciembre. No necesariamente fue la primera persona que se infectó, pero la exposición se dio desde la primera semana de diciembre y continuó. Ya para el 31 se habían acumulado suficientes casos de neumonía sin ninguna causa conocida como para que se prendieran las alarmas. Entonces se habían registrado 41 casos. Como no les encontraron una causa conocida, los médicos hicieron secuenciamiento y aislaron el virus. Se encontraron con que era un virus diferente y por eso dieron la orden de cerrar este mercado, en donde la mayoría de los pacientes habían tenido contacto. Aun así, la propagación del virus prosiguió.

¿Los chinos actuaron a tiempo ante el virus?

Parece que sí. Hay un consenso entre los expertos en epidemias y científicos en que apenas supieron de los casos los dieron a conocer. El día que ellos secuenciaron el primer genoma, lo liberaron.

¿Qué sabemos hasta el momento del virus?

Sabemos, por ejemplo, que tiene un período de incubación de cinco días, pero puede tener un rango de 1 a 14 días. Muy probablemente proviene de un murciélago, aunque no conocemos su hospedero intermediario o si existe un intermediario entre el murciélago y el hombre. Muta, como todos los coronavirus, pero no lo hace tanto como para que nos ayudara a saber dónde ha estado. Además, tiene una transmisibilidad relativamente alta, más alta que otros coronavirus anteriores, y eso lo hace muy propenso a que haya una epidemia grande en el mundo.

¿Con qué se atrevería a comparar esta epidemia?

Podría ser comparable con el SARS (iniciales en inglés del síndrome respiratorio agudo grave), en la medida que es un coronavirus que comenzó en China. Pero el SARS se logró controlar en Asia. Este es un poco más transmisible y ya se salió de ese continente. China es, quizás, el país que tiene más capacidad de contención de epidemias, por su tecnología avanzada y porque el gobierno es el de mayor capacidad de control. Aunque este coronavirus tenga una letalidad más baja que el SARS, tiene mayor transmisión. Al final, los números absolutos de letalidad y severidad son mucho más grandes que los del SARS.

¿Cuáles son los conceptos básicos para entender una epidemia como esta?

El primero es uno que se llama R0. En términos generales, en promedio, el R0 define qué tan transmisible puede ser. Esta epidemia es un poco más transmisible que el SARS. La segunda pregunta que nos deberíamos hacer es cuál es la severidad o letalidad, y la tercera, cuál es nuestra capacidad de controlarlo. El punto aquí es que tenemos un virus con alta transmisibilidad y con una letalidad que en realidad no conocemos. Para hacerlo necesitamos una población grande de pacientes que hayan pasado por toda la historia natural de la enfermedad, es decir, desde la exposición, la infección, la recuperación o la muerte, y todavía no hay suficientes números de recuperados que permitan hacer todos los cálculos. En este momento no sabemos qué tan letal es. Y ahí radica el problema: en que la transmisibilidad es alta, la letalidad en realidad no la conocemos bien y no tenemos una estrategia para controlarla, porque no hay vacuna.

¿Cómo explicar la transmisibilidad de este virus?

La transmisibilidad se mide por el R0, que es lo que nos determina en promedio a cuántas personas va a infectar una persona. Para este coronavirus, el R0 es entre dos y tres, es decir, cada persona infectada contagiaría a otras dos o tres. Esa es una transmisibilidad bastante alta. Y para acabar con una epidemia se tiene que llevar ese número a menos de uno, es decir, que una persona no logre transmitir a más de una persona. Si el virus es poco transmisible, así la letalidad sea alta, no nos importa mucho. Siempre toca analizar la transmisibilidad y letalidad. Si es muy transmisible como este, así la letalidad solo sea del 1 %, es peligroso. Imagínate que se infecta el 50 % de los colombianos y muere el 1 %. Eso es un montón.

Esto explica la reacción contundente del gobierno chino: aislar una ciudad de 11 millones en un instante. Entendieron que era grave. ¿Qué otras medidas tomaron que los sorprendieron a ustedes?

Una variable importante es la tasa de contacto. Se refiere al número de contactos humanos que tiene diariamente una persona. Ese número de contactos es clave en la transmisibilidad. Y para combatir la epidemia es muy importante bajar ese número de contactos. Pero es muy difícil en nuestras sociedades, porque tenemos trabajos, tenemos que ir al colegio, tenemos una vida social. Limitar el contacto social implica tomar decisiones muy duras. Eso nos pareció muy fuerte. Y, además, incomunicarla con el resto del mundo. Esa es la medida más importante que puede disminuir la transmisibilidad. El resto de medidas son para mitigar las consecuencias, como construir hospitales con los que se baja la letalidad.

Las epidemias tienen un comportamiento. ¿Qué se espera con esta? ¿Terminará el virus viviendo entre nosotros?

La peligrosidad de estos virus es porque los humanos no nos hemos enfrentado a él y toda la humanidad es susceptible. Una vez pase la epidemia puede ser que una parte quede protegida por la inmunidad protectora. Entonces el virus volverá a aparecer en cierta época, dependiendo de las condiciones de cada país, y encontrará una población hasta cierto punto inmunizada.

¿Qué otras preguntas se hacen los científicos ahora?

Hay muchas preguntas. No sabemos el período de transmisibilidad, es decir, durante cuánto tiempo un infectado transmite a las otras personas. En estos virus ocurre generalmente durante el tiempo de los síntomas, pero hay investigaciones iniciales que sugieren que podría estar ocurriendo en el período asintomático o de síntomas muy leves. En el MERS (síndrome respiratorio de Oriente Medio) y el SARS ocurría en personas muy sintomáticas. Pero aquí hay una evidencia que no es definitiva. Otras preguntas son sobre su letalidad, la severidad y si el virus va a generar protección inmune después de la exposición o si esa inmunidad se pierde. Hay muchas preguntas del comportamiento biológico y molecular del virus. No sabemos qué terapias o vacunas podrían llegar a ser posibles.

¿Cuál es la probabilidad de que aparezca en Latinoamérica y Colombia?

Es difícil hacer apuestas. Acaban de confirmar un caso en España que estuvo solo ligado a un caso en Alemania. Entonces es muy difícil predecir. No me atrevería a tanto. Pero lo cierto es que una vez llegue a nuestros países, la pregunta es si están en capacidad o no de tener pruebas diagnósticas, de aislar pacientes, si están preparados para tomar decisiones drásticas. Si bien Colombia tiene un buen sistema de salud, otros países podrían ser más frágiles.

Algo que acompaña las epidemias es el miedo. ¿Cuál es el nivel de miedo aceptable esta vez?

La recomendación más importante es disminuir la posibilidad de infecciones respiratorias al máximo, no solo con este virus, sino con cualquier otro. Si implementamos una estrategia fuerte de prevención de enfermedades respiratorias, la carga que tendremos al final de esta epidemia será muchísimo menor. En febrero empieza el pico de infecciones respiratorias en Colombia. Hay mucha influenza, y si encima llega el coronavirus va a haber una carga grandísima para el sistema de salud. Pienso que la prioridad es implementar medidas de prevención desde ya para que no se sature el sistema de salud.

¿Qué tipo de medidas?

En Colombia estamos acostumbrados a que si alguien tiene gripe va a trabajar. Eso en la mayoría de países desarrollados no pasa. El uso de tapabocas y lavarse las manos son importantísimos. Esa, para mí, es la estrategia más importante, porque puede prevenir una gran parte de las infecciones respiratorias, incluso el coronavirus.

Empiezan a salir teorías de conspiración, una de ellas es que este virus se escapó de un laboratorio en China. ¿Ha escuchado otras teorías?

He tratado de no escuchar esas noticias porque esas se salen de nuestro control. De hecho, el director de la Organización Mundial de la Salud le pidió el favor a Facebook, Google y Twitter de que controlaran las fake news. Es importante saber que las fake news no son solo gente que se inventa algo, sino que hay empresas detrás de eso, muy fuertes. Mi recomendación es que los ciudadanos compartan solo información que venga de canales oficiales, de ministerios, de institutos. Las noticias falsas y las noticias sin confirmar dificultan el control de una epidemia, porque generan pánico. Se convierten en información imprecisa que luego hay que salir a desmentir y generan un agotamiento grande del sistema de salud.

Hay algo muy importante que venimos trabajando: que la información que sale de la epidemia es una producción científica en tiempo real y a veces es agobiante para el personal de salud leer toda esa información. También hay un poco de malinterpretación de lo que se dice. Por eso debe haber un ejercicio de síntesis importante, guías clínicas, guías de vigilancia para implementar y que sea esa la información difundida entre los profesionales de salud. Un argumento que se ha oído es por qué preocuparnos por el coronavirus si aquí nos mata el dengue. ¿Qué opina?

El dengue es preocupante, sin embargo, es un virus que ya conocemos. Ahora estamos frente a un virus que no conocemos. No sabemos, y es la incertidumbre de no saber cosas sobre el virus lo que genera nuestra reacción. Por ahora, todo nos indica que las consecuencias pueden ser muy grandes.

¿Qué significa la declaración de emergencia emitida por la Organización Mundial de la Salud?

China tomó unas medidas drásticas de control y logró incrementar su capacidad de diagnóstico rápidamente. Por eso vamos a ver en los próximos días que los números que reporta China van a seguir aumentando. Pero no debe ser señal de angustia. China continúa trabajando en disminuir la transmisión y en una semana sabremos cuál será el efecto de eso.

Hay otro punto frente a esta declaración de emergencia. Se trata de activar los planes de preparación pandémica. Esto consiste en que en los países se movilizan una serie de recursos de muchos ministerios, salud, infraestructura, transporte y comunicaciones. Esto significa prepararse mucho más, atender pruebas diagnósticas, protocolos de vigilancia y estar listos para cuando llegue el primer caso.

Esta epidemia nos volvió a recordar que vivimos en un mundo hiperconectado en el que unos enfermos en China repercuten en horas al otro lado del planeta.

Totalmente. Ha habido cosas impresionantes con esta epidemia. La primera, la disponibilidad de datos abiertos. Nunca habíamos visto esto. La segunda, ser conscientes de una interconectividad tan grande que hace que en cuestión de días un caso en Wuhan esté en Londres. La tercera es el hecho de que la investigación se haga en plataformas abiertas. Todos pueden interactuar con los investigadores, toda la gente tiene acceso a los datos, puede hacer modelos con los datos. Todos están observando en tiempo real lo que está pasando. Eso es un reto social: ¿cómo digerimos esa información? ¿Cuál es nuestra capacidad de entender lo que está pasando? ¿Cómo leer esos datos tan complejos? ¿Quién valida las interpretaciones? Igualmente, medidas como cerrar una ciudad parecen increíbles. Todo ha sido muy novedoso para la epidemiología. Todos están hablando en términos epidemiológicos.