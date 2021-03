Minsalud advierte la importancia de autocuidado contra el coronavirus en Semana Santa

Fernando Ruiz Gómez, director de la cartera de salud y Carlos Álvarez, director de estudios COVID-19 de la OMS para Colombia advirtieron del peligro de las aglomeraciones por celebraciones religiosas y viajes turísticos durante los días festivos que, si no cumplen con las medidas de bioseguridad, podrían causar en tercer pico epidemiológico.

Carlos Álvarez, director de estudios COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud para Colombia, exhortó a los colombianos a “ser responsables” en las interacciones con otras personas durante la Semana Santa. “Ya sabemos qué cosas aumentan el contagio y cuáles lo disminuyen. Hay cosas que dependen del virus, que son las mutaciones y su capacidad de contagiase más rápido, pero hay otras que dependen de nosotros; y aunque estos dos aspectos se relacionan, el contagio se debe a nuestras interacciones cuando nos aglomeramos”, señaló.

Las reuniones religiosas, como las tradicionales procesiones durante la Semana Santa, o los viajes turísticos por los días festivos representan escenarios de riesgo frente al contagio del coronavirus en el país. Carlos Álvarez reiteró que ante el panorama de reuniones y celebraciones que trae consigo este tiempo para los habitantes del territorio nacional, se podría experimentar un denominado tercer pico epidémico como resultado.

Lea: Sin procesiones y con aforos controlados, Bogotá llevará a cabo la Semana Santa

“Todo lo que lleve a un mayor intercambio en las personas va a aumentar este riesgo, porque no vale estar 10 horas con tapabocas y con un distanciamiento físico apropiado si nos lo quitamos por dos horas para comer. Ahí es donde aumenta la probabilidad de contagio como sucedió en diciembre”, explicó.

Evitar las aglomeraciones

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez reiteró la importancia de evitar los lugares concurridos, especialmente si no cuentan con una buena ventilación. “Hemos venido trabajando con las diferentes iglesias, con el episcopado de la Iglesia Católica, pero también con otras denominaciones cristianas de otras iglesias, para llegar a acuerdos. No procesiones, no eventos que generen aglomeraciones, ir a culto, ojalá virtual, y asistir a las iglesias con todos los protocolos de bioseguridad”, señaló.

El Ministerio de Salud también recomendó evitar la estadía en la casa de familiares que vivan en otras ciudades. “Busquemos un hotel, en los hoteles hay bioseguridad, hay normas, cuando uno llega a la casa de un familiar baja la guardia, no se usan tapabocas y las personas que llegan pueden traer la probabilidad de contagio y terminar afectando a nuestros adultos mayores que los estamos cuidando, que los estamos vacunando”, expresó el ministro.

Estas son las principales recomendaciones

Religiosas:

-Evitar las procesiones, situación similar a lo que se vivió en la Semana Santa del año pasado. -Evitar los eventos que generan mayor riesgo de contagio, como el lavado de pies. -En las ceremonias en las iglesias, mantener el distanciamiento de dos metros entre cada persona. -Promover actos religiosos y de culto a través de la virtualidad.

Viajes y visitas a familiares:

-Importante recordarle a quienes ya recibieron la primera dosis no viajar si coincide con la fecha de la aplicación de la segunda dosis.

-Evitar visitas a familiares con quienes no se conviva, especialmente si hay adultos mayores

-Si debe hacer el viaje, la recomendación es que se hospede en hoteles u otro tipo de negocios similares para evitar contactos estrechos y largos con las personas con las que no convive

-Haga visitas cortas y al aire libre

- Evitar comidas familiares en espacios cerrados.

-Dentro de la casa, quitarse el tapabocas para comer, es un riesgo

Turismo:

-Si el turismo se hace con protocolos y las medidas de bioseguridad, no hay mayor riesgo

-En las ciudades de vocación turística se reforzará la pedagogía con las entidades territoriales

-Eventualmente, en algunas ciudades, si se analiza un incremento de contagios, se entrará a dialogar con los alcaldes para fijar medidas de control y manejo, por ejemplo, toques de queda.