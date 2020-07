Plagas y pandemias inmortalizadas en sellos y monedas

Desde la peste Antonina hasta el VIH, el recuerdo de las enfermedades que nos han azotado ha quedado plasmado en monedas, billetes y medallas.

La historia de la humanidad ha quedado inmortalizada en diversos objetos coleccionables, incluyendo monedas, estampillas y papel moneda. Estos artículos han representado un medio de comunicación masiva, dando a conocer en sus motivos impresos o acuñados, diversos hechos históricos, nombres y efigies de gobernantes, cambios políticos, guerras y batallas trascendentales, deidades míticas, evolución del arte, arquitectura, costumbres y por supuesto representando las diferentes plagas y pandemias que se han presentado a través de los siglos.

La numismática, término de origen latín, se deriva de la palabra “numisma” que expresa “moneda” y ésta a su vez del griego “nomisma”, derivada de “nomos” que significa “costumbre o convención”. La palabra moneda, al parecer proviene del latín “monere”, que significa advertir, atributo de la Diosa Juno, a la que se le adjudicaba el poder de amonestar, por lo cual se le denominaba Juno Moneta “la que amonesta, avisa y previene”, junto a cuyo templo se acuñaron las primeras monedas romanas de plata. Las monedas más antiguas conocidas fueron acuñadas en Lidia (Mileto), siendo el primer Rey que ordenó su acuñación, Lijas, y después Creso, llamado “El Opulento”. La numismática es una ciencia auxiliar de la arqueología que se encarga del estudio de las monedas o medallas emitidas por una nación. De igual manera, la palabra numismática es la afición a coleccionar monedas o medallas (1).

La moneda, por los materiales en los cuales es fabricada, se ha convertido en uno de los principales documentos históricos disponibles, cumpliendo con su principal función, la económica, para la que nace, pero además es un testigo presencial de la época a la cual pertenece y reconstruye la historia al conectar pasado y presente.

La palabra notafília proviene del latín “nota (billete)” y el griego filos “(amigo, aficionado)”. Es la rama de la numismática que estudia, investiga, colecciona y estudia la difusión de los billetes y papel moneda (2).

La palabra filatelia se origina del griego “filos” que significa amado, amante, amigo y ateleia, derivado a su vez de “ateles”, que significa pagado previamente o pagado de antemano. El vocablo se le atribuye al coleccionista francés Georges Herpin, quien lo propuso en un artículo escrito para el periódico Le collectionneur de Timbres Poste, de París, que salió publicado el 15 de noviembre de 1864. Y fue adoptada oficialmente por la Academia Española en 1922. Es la afición por coleccionar y clasificar sellos, sobres y otros documentos postales, así como estudiar la historia postal (3).

Las piezas de colección que relatan las épocas de plagas y pandemias también han surgido a raíz del temor generado, los estigmas y prejuicios sociales que tuvieron que afrontar los enfermos, que por lo general fueron condenados al aislamiento y reclusión obligatoria para evitar el contagio o la transmisión de las infecciones. Esto incluía la gran preocupación por la transmisión de enfermedades a través de las monedas y billetes lo que obligaba a que en muchas ocasiones se ordenara la fabricación de piezas exclusivas para uso de los pacientes.

Se conocen relatos de Jorgen Somod numismático de Dinamarca que entre 1896 y 1926 en una pequeña comunidad esquimal de la parte occidental de Groenlandia el único dinero que circulaba eran fichas de zinc y aluminio, en total circulaban unas 1.195 fichas, que eran con frecuencia recogidas y hervidas en una gran olla por la esposa del administrador de la colonia, como protección contra las enfermedades, principalmente la influenza de la época (4).

El enfoque principal de éste artículo lo realizaré como coleccionista y no como médico, con énfasis en mi área principal de estudio, la numismática, realizando un recorrido por las principales pestes y pandemias descritas en la historia de la humanidad.

PESTE ANTONINA

No existe una representación obvia de la peste Antonina en la moneda (5). Existen evidencias de que el denario vio una reducción significativa en la pureza de la plata con la cual era acuñado a mediados de los años 160 d.C. cuando la Peste Antonina se extendió por el imperio romano (6).

Lo que sí es notable, fue el aumento en las monedas dedicadas a Hygeia, Salus, Apollo y Esculapius durante esos años de pandemia (5).

A continuación, se muestran algunas imágenes de algunas monedas antiguas de la época (7):

Merece la pena mencionar al Dios Apolo, reconocido como dios de la luz y el sol, la verdad y la profecía, la medicina y la curación, la música, la poesía y las artes, entre otros. Apolo era hijo de Zeus y Leto. La medicina y la curación estaban asociadas a él, ya fuera directamente o por mediación de su hijo Asclepio. También estaba considerado como un dios que podía traer la enfermedad y la plaga mortal, además de tener el poder de curarla (8).

PLAGA DE JUSTINIANO

No existe tampoco una representación obvia de la plaga de Justiniano en la moneda (9). En las monedas bizantinas, el daño de la peste de Justiniano puede ser más evidente en sus monedas de bronce (10). Anastasia había restaurado la integridad de las monedas de bronce del Imperio Romano Oriental con diseños más grandes, de mayor peso y bien acuñadas. Justiniano continuó esa moneda fina hasta la última parte de su reinado, después de la peste, y después de su muerte, el follis (palabra que significa “bolsa”, moneda de la antigua Roma acuñada en bronce en una aleación con 4% de plata) se convirtió en una moneda mucho más pequeña y ligera con una notable disminución en el arte de su diseño (10,11).

A continuación, se muestra una moneda de la época de la plaga.

PESTE NEGRA

En las excavaciones realizadas en un cementerio medieval utilizado durante la época de la peste negra, en East Smithfield en Londres entre 1986-1988 se descubrieron un importante grupo de entierros, algunos de los cuales estaban acompañados por monedas de la época. Uno de estos fue de particular importancia, ya que proporcionó importante información sobre el tipo de monedas que utilizaban los londinenses en la década de 1340 (12). Los excavadores descubrieron el entierro de una mujer entre los 25 a 36 años, que había sido sepultada con dos grupos de monedas de plata diferentes. De las 181 monedas recuperadas, la mayoría de las monedas se encontraron a un costado del ataúd, posiblemente de una bolsa colgada alrededor del cuello o debajo del hombro. El segundo grupo de monedas consistía en denominaciones fraccionarias y se encontraron dentro de la cavidad de la pelvis. Las denominaciones menores estaban disponibles en la cintura para facilitar su rápido acceso y los centavos se mantenían más cerca del cuerpo, escondidas debajo de la axila. Ésta evidencia documenta la horrible realidad que se vivió en esa época, donde se realizaban entierros apresurados y múltiples en el momento en el que la enfermedad se apoderó de Europa a mediados del siglo XIV (12,13).

VIRUELA

Durante más de quinientos años, se han emitido medallas para honrar a figuras públicas o para conmemorar eventos importantes. Se ha estimado que más de 20.000 medallas conmemorativas corresponden al área de la numismática médica y muchas de ellas han sido emitidas para conmemorar la eterna confrontación entre humanos y agentes infecciosos.

Uno de los personajes en la historia de la medicina más reconocidos es, Edward Jenner, a quien se le atribuye el descubrimiento de las vacunas. El 14 de mayo de 1796, Edward Jenner (1749-1823), un médico británico, inoculó a un niño de ocho años llamado James Phipps con material obtenido de una lesión en la mano de Sarah Nelmes, una lechera que había sido infectada con la viruela. El descubrimiento de Jenner fue ampliamente celebrado en todo el mundo y numerosas medallas fueron acuñadas en Europa durante el siglo XIX como un medio para alentar la práctica de la vacunación, y algunas de ellas honraron a Jenner (15).

COLERA:

Se considera que durante la época de la epidemia de Cólera fue el nacimiento de la epidemiología moderna. El personaje a conmemorar es el brillante médico inglés, John Snow (1813-1858). Los sucesivos brotes de cólera que afectaron a la ciudad de Londres, lo motivaron a estudiar esta enfermedad desde un punto de vista poblacional, relacionando la incidencia de casos al consumo de aguas contaminadas por una "materia mórbida", responsable de la diarrea aguda con deshidratación que la caracteriza. Snow publicó su hipótesis en un artículo titulado "On the Mode of Communication of Cholera" (1849). Fue pionero en el uso de metodologías de investigación epidemiológica moderna, por ejemplo, la implementación de encuestas y la epidemiología espacial. Es considerado por la comunidad científica como el padre de la epidemiología moderna (16).

TUBERCULOSIS:

La cruz de doble barra fue aprobada como símbolo de la lucha contra la tuberculosis en el IV Congreso Internacional de la Tuberculosis, celebrado en Berlín en octubre de 1902 (17). Esta cruz fue adoptada para su estandarte por Godofredo de Bouillon, (1061-1100) príncipe de Lorena, cuando la conquista de Jerusalén en el año 1099 y se convirtió en el símbolo de Jerusalén y de las cruzadas.

La Liga Antituberculosa fue creada por un cartero danés, Einar Holboel (1865-1929) quien propuso la utilización de una estampilla en época de navidad con el objeto de recaudar fondos para los hospitales de niños con tuberculosis (17).

La estampilla para la campaña contra la tuberculosis, con la Cruz de Lorena, fue adoptada por más de cincuenta países para ser utilizada como una donación voluntaria agregada al valor del porte del servicio de correos.

La Liga Antituberculosa Colombiana, LAC, fue creada como una comisión de la Cruz Roja por medio del decreto 2358 de 1938 “Por el cual se establece el timbre antituberculoso voluntario y se crea el Comité Femenino Antituberculoso”; en su artículo 4º dice: “Crease, anexa a la Cruz Roja Nacional con el nombre de Comité Femenino Antituberculoso, una institución de acción y de beneficencia social, constituida por señoras, dedicada a la profilaxis de la tuberculosis en el país.” (…) “El Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social entregará al Presidente de la Cruz Roja Nacional 500.000 estampillas de $0.05 cada una.”. En 1948 adquirió su autonomía, creó y definió su estampilla como: “Una sobretasa voluntaria para adherir a las cartas que cursen por el correo durante el mes de diciembre de cada año.” (17)

Robert Koch (Klausthal, 1843 - Baden-Baden, 1910) Bacteriólogo alemán galardonado con el Premio Nobel. Descubrió la bacteria productora del ántrax o carbunco y la bacteria productora de la tuberculosis en 1882. Se le considera, junto a Louis Pasteur, el padre de la bacteriología, y el que sentó las bases de la microbiología médica moderna.(18)

VIH/SIDA:

El Día Mundial del SIDA es una de las ocho campañas oficiales mundiales de salud pública marcadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto con el Día Mundial de la Salud, el Día Mundial del Donante de Sangre, la Semana Mundial de la Inmunización, el Día Mundial de la Tuberculosis, el Día Mundial Sin Tabaco, el Día Mundial de la Malaria y Día mundial de la hepatitis. Se celebra el 1 de diciembre de cada año y se dedica a crear conciencia sobre la pandemia del SIDA causada por la propagación de la infección por el VIH (20).

La cinta roja, símbolo de la lucha contra el SIDA, está representada en el centro de la moneda. El diseño es una iniciativa de “Visual Aids Artist Caucus” y del pintor estadounidense Franck Moore. La cinta roja se representa cerca del corazón como un símbolo de solidaridad con los enfermos y tiene la forma de una “V” invertida, que representa la victoria contra la enfermedad.

SARS/ COVID:

Poco después de que la Organización Mundial de la Salud designara el brote de COVID-19 como una pandemia, un emisor privado de monedas en Italia comenzó a vender lo que se cree que son las primeras monedas de coronavirus del mundo (21).

LEPRA:

Aunque la lepra no ha sido considerada como una pandemia por no cumplimiento de los criterios respectivos, ha sido la única enfermedad en la historia de la humanidad que además del confinamiento estricto al cual sometieron a los posibles afectados, los expertos decidieron recomendar la fabricación de monedas, fichos, papel moneda y bonos para circulación exclusiva dentro de los hospitales de reclusión, denominados lazaretos, que sirvieran para la obtención de alimentos y realización de trueques. Fue así como quince países se acogieron a estas normas: Brasil, China, Colombia, Costa Rica, Filipinas, Hawái, Indias Danesas del Oeste, Japón, Corea, Malasia, Nigeria, Panamá, Rumania, Tailandia y Venezuela (22). La palabra lepra, de origen griego, fue utilizada para describir diversas lesiones de tipo escamoso. La lepra ha acompañado a la humanidad desde hace miles de años y ha sido considerada como una de las más despreciables y temidas enfermedades y quien la padece ha sido confinado al aislamiento. En Egipto, el Papiro de Ebers y el Papiro de Brugsch, describe la lepra en sus formas tuberculoide y lepromatosa con los nombres de tumores de Chous y mutilaciones de Chous. Su origen se cree que fue en la India alrededor del año 600 a.C., por descripciones en las obras de Susruta y Charaka, dos médicos hindúes y de Heródoto y Ctesias grandes historiadores griegos. Por disposición de los Concilios de Orléans, año 459, y de Lyon, año 583, se empezaron a construir hospitales para Leprosos en Europa, llamados Lazaretos o también conocidos como Malaterías, lazrados, lacería o leprocomios. Estos “hospitales” se convirtieron en depósitos de enfermos donde el 90% morían y se les enterraba boca abajo con la creencia de que así no resucitarían (22).

En 1.856, en Noruega, se detectaron 2.858 casos, lo que representaba una prevalencia de 2 casos por cada 1.000 habitantes, y no fue sino hasta 1.873 cuando Gerhard Henrik Armauer Hansen, médico noruego, identificó el organismo causante de la enfermedad, Mycobacterium leprae, también conocido como bacilo de Hansen, el cual aisló de muestras tomadas de lepromas, trabajo que publicó en 1.875 como “On the etiology of leprosy”. (22)

El origen del día mundial de la lepra, se atribuye al filántropo y periodista francés Raoul Follereau después de visitar una leprosería en Costa de Marfil en 1953. Decidió organizar un evento para sensibilizar a la sociedad mundial sobre esta terrible enfermedad, proponiendo realizar una celebración alegre cuyo principal objetivo fuera el reencuentro y la congregación alrededor de estos enfermos recordando su gran impacto en los países más pobres. El fruto de esta idea fue la celebración del primer día Mundial de la lepra el 31 de enero de 1.954, escogiéndose el último domingo de enero tras la Epifanía cuando el Evangelio relata la cura de los enfermos de lepra.

*Este artículo hace parte de una edición especial de la Revista Medicina, de la Academia Nacional de Medicina de Colombia.

*Oncólogo clínico. Hospital San Vicente Fundación y Clínica Astorga. Numismático. andresyp@gmail.com

Referencias

1. Significado de numismática. (2020). Recuperado 2 de mayo de 2020, de Significados website: https://www.significados.com/numismatica/

2. Henao, IA. Billetes de Colombia. Época del Banco de la República. 1923 – 2006. Bogotá, Colombia: Editorial Grupo OP. Gráficas. S.A, 2006. p. 95-98. ISBN: 958-664-175-9.

3. Etimología de la Filatelia. (2020). Recuperado 2 de mayo de 2020, de Etimologías website: http://etimologias.dechile.net/?filatelia

4. Pelletier, S. Numismatic terms: medal, token, jeton. Coinbook 2000;31(3):6-10

5. Howgego, C., Butcher, K., Ponting, M., & Heuchert, V. (2010). Coinage and the Roman Economy in the Antonine Period: the view from Egypt. see The Oxford Roman Economy Project: http://oxrep. classics. ox-. ac. uk/oxrep/docs/Howgego2010. pdf.

6. Jongman, W. M. (2012). Roman economic change and the Antonine plague: endogenous, exogenous or what?. na.

7. La primera pandemia de la historia: la plaga antonina. (2020). Recuperado 4 de mayo de 2020, de Museu de Badalona website: https://www.museudebadalona.cat/es/la-primera-pandemia-de-la-historia-la-plaga-antonina/

8. Notafilia y Ciencias de la Salud Personajes, Simbología e Instituciones [Internet]. 1.ª ed. Jaime Casas Pla; 2011 [citado 6 mayo 2020]. Disponible en: https://www.numismaticodigital.com/pdf/LibroNotafiliayCienciasdelaSalud.pdf

9. Bakker EJ. Procopius en de pest van Justinianus. Hermeneus 1979;51(1):147-52

10. Mordechai, L., Eisenberg, M. Rejecting catastrophe: The case of the Justinianic Plague. Past Present 2019;244, 3–50.

11. Meier, M. The ‘Justinianic Plague’: The economic consequences of the pandemic in the eastern Roman empire and its cultural and religious effects. Early Mediev. Eur. 2016;24, 267–292.

12. Grainger, The Black Death Cemetery, East Smithfield, London, p. 15. A second female inhumation in the same grave row was found with eight coins. Gilchrist and Sloane, Medieval Monastic Cemetery, pp. 100– 1.

13. Kelleher, Leins, and Cook, “Roman, medieval and later coins from the Vintry, City of London”, pp. 235– 36. Gilchrist and Sloane suggest the likely reason that coins (and other objects) were not removed from a body during its preparation for burial was advanced putrefaction, Requiem, p. 102.

14. Ruisinger MM. Die Pestarztmaske im Deutschen Medizinhistorischen Museum Ingolstadt [The "Plague Doctor's Mask" in the German Museum for the History of Medicine, Ingolstadt]. NTM. 2020;28(2):235‐252. doi:10.1007/s00048-020-00255-7

15. Esparza J. Early vaccine advocacy: Medals honoring Edward Jenner issued during the 19th century. Vaccine. 2020;38(6):1450‐1456. doi:10.1016/j.vaccine.2019.11.077

16. Cerda L Jaime, Valdivia C Gonzalo. John Snow, la epidemia de cólera y el nacimiento de la epidemiología moderna. Rev. chil. infectol. [Internet]. 2007 Ago [citado 2020 Jun 07];24(4):331-334.Disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-10182007000400014&lng=es.

17. Cruz de Lorena. (2007). Recuperado 8 de mayo de 2020, de El Mundo website: https://www.elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=56956&anterior=1mdsdia=5mdsmes=06mdsanio=&cantidad=25&pag=5281#.Xt8G70VKjIV

http://dx.doi.org/10.4067/S0716-10182007000400014.Tuberculosis https://www.elmundo.com/portal/resultados/detalles/?idx=56956&anterior=1¶mdsdia=5¶mdsmes=06¶mdsanio=&cantidad=25&pag=5281#.Xt1tTzpKjIU

18. Sakula A. Robert Koch: centenary of the discovery of the tubercle bacillus, 1882. Thorax. 1982;37(4):246‐251. doi:10.1136/thx.37.4.246

19. From Monthly Bulletin, Spruce Production Division - U. S. Army, Loyal Legion of Loggers and Lumbermen, Vo. 2, No. 4, Dec. 1918 - Jan. 1919, p. 21

20. World AIDS Day - December 1, 2019 [published correction appears in MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2020 Jan 03;68(5152):1195]. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2019;68(47):1089. Published 2019 Nov 29. doi:10.15585/mmwr.mm6847a1

21. COVID-19 coins struck in Italy. (2020). Recuperado 23 de mayo de 2020, de Canadian coins news website: https://canadiancoinnews.com/covid-19-coins-struck-in-italy/

22. Lepra y coleccionismo en Colombia. 1.ª ed. Medellín: Andrés Yepes; 2011.