Reforma al sistema de salud: lo que debería cambiar y lo que debería permanecer

La poca intersectorialidad del sistema de salud no es un problema único de Colombia pero no por eso es menos importante. El 50% de las muertes en Latinoamérica están relacionadas a cuatro factores de riesgo específicos: consumo de tabaco y alcohol, dieta poco saludable y poca actividad física. Las intervenciones que reducen estos factores de riesgo rara vez pueden ser implementadas por el sector salud y usualmente el manejo de estas condiciones sólo depende directamente del sistema de salud hacia las fases finales de la enfermedad, cuando el rango de manejo es pequeño. En este caso, el sistema de salud termina actuando como receptor de las personas con condiciones de salud que en principio ocurren por la exposición a factores de riesgo en los que otros sectores tienen un rol predominante. Debido a su limitado rol en otros sectores, el sector salud no puede implementar estrategias de prevención comprehensivas. Un rol más activo en la toma de decisiones de otros sectores puede mejorar los indicadores en salud y en capital humano y reducir sus costos en el largo plazo.