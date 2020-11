Vacuna de Pfizer contra el Covid-19 tiene 90% de efectividad

La farmacéutica estadounidense hizo el anuncio luego de obtener los resultados de las pruebas en la tercera fase de desarrollo de la vacuna contra el Covid-19. Sin embargo, los resultados fueron compartidos en un comunicado de prensa y no en una revista médica revisada por pares, lo que quiere decir que aún no hay una evidencia concluyente de que la vacuna sea segura y efectiva. Si bien Colombia ya firmó un acuerdo de confidencialidad con esta empresa, no significa que ya exista un acto de compra para nuestro país.