Este lunes 15 de junio arranca el torneo clausura de la liga, que cuenta con la participación de ocho equipos profesionales que buscan el ascenso a la liga latinoamericana de Riot Games.

Este lunes arranca el torneo clausura de la Golden League, la única liga profesional de videojuegos en el país, que cerró su torneo apertura con Zeu5 como campeón, después de imponerse en la final a Onoda.

Por el lado de Onoda comienzan las novedades del clausura 2020. El equipo fue adquirido por Wygers (y ahora se conocerás por este nombre) una reconocida franquicia de Esports en Europa. El club tiene seis equipos profesionales en su haber y esta es su primera incursión en Latinoamérica.

Wygers (antiguo Onoda) contará con tres movimientos en sus filas: salieron Chinguita, Unicorng y Darp y entraron Lio, Guzke y Shieldworm (quien viene de Ethernum).

Además del cambio institucional en Wygers, la Golden cuenta ahora con dos nuevos equipos. Zwan Gaming, quien arribó a la Golden en la fase de repechaje (cuando Godlike Goats salió de la liga) y Spirituals Esports, que llegó desde los circuitos nacionales por convocatoria.

En la primera jornada de la liga, que arranca este lunes 15 de junio a las 7:00 p.m., se enfrentarán Hunters vs. Wygers, Spirituals vs. Zwan, Exilium vs. Loto y Zeu5 vs. Ethernum.

Cada partida tiene detalles interesantes, perfectos para dar comienzo al torneo clausura de la Golden.

-Hunters vs. Wygers: Darp (quien ahora hace parte de Hunters) se enfrenta a sus antiguos compañeros de escuadra, que ahora tienen a Shieldworm como carrilero central.

-Spirituals vs. Zwan: Los dos nuevos equipos de la Golden debutan enfrentándose entre sí. Cada uno ha hecho lo propio para llegar a la liga, así que no queda más sino esperar ¿quién dará el primer golpe de la temporada?

-Exilium vs. Loto: Los equipos presentan a Aione y Dominick como sus nuevos integrantes, dos junglas que para muchos aún tiene potencial por demostrar y expectativas por cumplir ante la afición.

-Zeu5 vs. Ethernum: El campeón arranca una temporada más en la que debe defender su posición porque, como dijo un jugador de ajedrez, campeón se es pocas veces, pero excampeón es un término que puede durar para toda la vida.

Así mismo, también hay cambios de estructura en la liga: cada equipo podrá tener dos miembros de otros países debido a las restricciones de movilidad derivadas del COVID-19.

El torneo clausura también marca la llegada de la primera mujer a un equipo profesional de League of Legends. Black Widow (reconocida por su rol como caster) hará su debut en la Golden a bordo de Hunters, en donde será la suplente de Darp.