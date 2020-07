Con su nuevo tema, “En mis tacones”, la artista invita a las mujeres a perder el miedo y tomar las riendas de su propia vida. Paty Cantú y Melanie Pfirrman son parte del sencillo.

¿Cómo nació y en qué se inspiró para crear “En mis tacones”?

En la mujer como siempre, ella es mi mayor fuente de inspiración a la hora de componer. Me gusta empoderarla, porque también he sentido miedo y no quiero que nadie pase por lo mismo, quiero que tengan una autoestima gigante que las lleve a sentirse capaces de vivir al máximo. Hace rato tenía ganas de escribir una canción que estuviera relacionada con el tema de los tacones, porque encuentro en este calzado algo muy representativo de la mujer, porque ponerte en tacones es difícil, pero a la misma vez es gratificante, ya que te levanta, te hace ver bella y con fortaleza.

Le gusta empoderar a la mujer y hacerla sentir como el ser más importante del universo, ¿por esa razón la mayoría de sus colaboraciones son con mujeres?

Admiro y respeto mucho a la mujer de la industria, porque es muy difícil y ha sido un ámbito muy masculino. He tenido que sufrir esto a lo largo de los años, en 2000 éramos muy pocas mujeres en la música, y ya te imaginaras cómo era todo. Me alegra que ahora tengamos más espacios, porque somos excelentes en lo que hacemos y nos ganamos esto a punta de lucha, esfuerzo y dedicación. Admiro a las mujeres que salen adelante en una carrera tan difícil, en la que hay realmente tanta gente esperando una oportunidad, y Dios nos ha dado ese espacio para llevar buenos consejos a través de la música. Creo que los mensajes que transmitimos por ella son realmente poderosos y educativos, es un legado importante para el mundo.

¿Por qué invitó a Paty Cantú y Melanie Pfirrman a formar parte de “En mis tacones”?

Paty (Cantú) también ha tenido una carrera como la mía, nos conocemos desde hace muchos años, encontrándonos en muchas tarimas, festivales, foros y, poco a poco, desarrollando esta amistad y este respeto. Cuando las dos estábamos en La voz kids siempre decíamos cuándo vamos a hacer algo juntas, ella nunca hace nada con nadie, ha hecho pocas colaboraciones y menos canciones que no escribe, pero es muy bonito que una mujer realmente te dé la mano, sin ningún interés más allá del querer estar contigo y el acompañarte. Melanie (Pfirrman) es muy joven, ella nació en Estados Unidos, pero es parte de nuestra comunidad hispana, y con su inglés y su flow, ella misma trabajó la letra y le agregó una dosis más de libertad y de vanidad a la canción.

Más allá del empoderamiento femenino, ¿cuál es el mensaje que quiere transmitir con esta canción?

Que las mujeres colaboremos, las unas con las otras, en cualquier lugar, hora y espacio. Que nos admiremos y respetemos entre todas, que no nos restemos sino que nos sumemos, porque juntas somos maravillosas. Soy consciente de que a veces cometemos muchos errores, porque tradicionalmente y en la historia hemos tenido muy pocos puestos en cada cosa que emprendemos, así que hay mucha competitividad, y eso es lo que tenemos que quitar con la equidad y con la empatía hacia la otra persona.

Es un video muy animado, divertido y que deja una enseñanza para la sociedad. ¿Cómo fue el proceso de producción y más en estos tiempos de cuarentena?

Tenemos un equipo de gente muy divertida y muy creativa. Desde un principio nos quisimos meter mucho, planeamos hacer el video de manera presencial pero luego nos cogió la pandemia y ya sabemos que pasó. Así que invitamos a un director mexicano llamado Iñigo Abaroa, él nos trajo esta idea divertidísima y fuimos entre todos conformándola y elaborándola hasta que llegamos a este resultado. Me parece genial porque hay muchos mensajes detrás del video, por ejemplo, nos ponemos en los videojuegos, ese lugar típicamente concebido como masculino, que es totalmente erróneo porque las mujeres también jugamos, pero, bueno, desde ese lado invitamos a los hombres a bailar en tacones, la idea con el control remoto no es controlarlos sino enseñarles y ayudarlos. Al final de video, ellos terminan controlando los tacones como debe ser en la vida: los hombres también deben dominar este tema de la lucha nuestra por salir adelante y por el respeto a nuestros derechos.

¿En qué momento Fanny Lu se ha puesto en los tacones de alguien más?

Eso es algo que hago mucho en la vida. Antes de hacer cosas siempre trato de ponerme en el lugar de otro para ver si realmente estoy haciendo daño, ese es el respeto: no hacerles daño a los demás. Cuando no quieres hacer algo que te hagan a ti, la mejor manera de saber si te gustaría algo o no es ponerte en los zapatos del otro. Esperamos que esta sea una canción constructiva que deje un mensaje poderoso tanto para las mujeres como para los hombres.

¿Cómo se siente al saber que sus canciones ayudan al empoderamiento femenino?

Siento como que esta carrera no tiene un propósito egocentrista, sino como de gloria y crecimiento interior. Antes de seguir tendencias o irme por el camino más fácil, me aferro mucho a lo que le da sentido a mi corazón y mi música. Las mujeres siempre han sido como el 80% de mis seguidores, amo a los hombres que me escuchan y me siguen porque entiendes este propósito. Las mujeres me ven como una aliada y eso lo he logrado a raíz de muchos años de trabajo y canciones donde no las daño, sino que les doy las herramientas para que a través de la música puedan encontrar motivos para ser fuertes. Me siento súper privilegiada de tener este espacio en sus vidas.