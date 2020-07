Sara Ortega graba su primera película en EE. UU.

La actriz y modelo colombiana de 17 años protagonizará el largometraje “El manifiesto”, un filme basado en el ataque terrorista de El Paso, Texas, en 2019.

Está a punto de empezar el rodaje de “El manifiesto”. ¿Cómo llegó a este proyecto?

Yo soy de Medellín, pero ya había viajado varias veces a Estados Unidos, y cada vez que iba con mi familia teníamos el sueño de venirnos a vivir acá. El año pasó, tomamos la decisión y yo estaba muy contenta, porque quería empezar a trabajar en mi carrera como actriz. Un día vi que estaban convocando gente para un casting de esta película, decían que estaban buscando actrices latinas y decidí aplicar. Cuando lo hice estaba superconfiada de que iba a hacer algo bueno, y así fue porque luego me llamaron para decirme que quedé.

¿El personaje que interpreta va a ser inspirado en la vida real o es ficticio?

La historia habla de todo lo de la masacre. En este caso yo voy a interpretar al personaje de la protagonista, que es una mujer de 17 años, mexicana... y por supuesto que se va a ver reflejada mucha realidad dentro de este personaje, pero así mismo también habrá lugar para la ficción.

¿Cómo construyó este personaje?

Se llama Carmen, es una chica que viene a Estados Unidos buscando ese típico “sueño americano” con su familia. Un día se levanta con su familia, se va para su trabajo y ahí es donde sucede todo este hecho tan impactante, que de alguna manera le cambia la vida, pierde a toda su familia, pierde el rumbo y queda completamente desorientada. Ahí la película da un giro gigante, porque ella pasó de ser una mujer expresiva, carismática y llena de sueños a ser muy ruda, triste y vacía.

¿Ya recibió los libretos?

Sí, la película va a ser en inglés, pero también tengo el libreto en español, he estado estudiando algunas cosas de actuación, he tenido mentores online, estoy trabajando en el acento, en la pronunciación, en todo... Ha sido un proceso muy bonito, todos los días estudio y estoy superenfocada. En pocas semanas empieza el rodaje y estoy muy contenta, el libreto está genial, y el elenco, increíble.

¿La pandemia retrasó algunos de los procesos o todo estaban listo para que empezaran a partir de este mes?

No, esa era la visión, desde el principio habíamos dicho que queríamos grabar en julio, hay cosas que han cambiado por la pandemia, claramente, como los tiempos, las locaciones, pero todo sigue en pie. Somos muy conscientes de que tenemos el COVID-19 de por medio, debemos ser cuidadosos y de esa forma tomar todas las medidas necesarias. Es un elenco grande, pero entre todos sabemos que debemos cuidarnos mucho.

Usted ha sido presentadora y modelo. ¿Cómo ha logrado complementar la presentación y el modelaje con su carrera de actriz?

Comencé en el mundo del modelaje en 2010, mientras que la actuación y la presentación las empecé en 2013, pero antes de eso hice varias obras de teatro, estuve en varios talleres de actuación y en realidad se me fue dando, porque hice varias cosas como modelo, pero luego se me presentó la oportunidad de ir a castings, así que participé en series, cortometrajes, obras de teatro, comerciales, etc.

¿Fue fácil para usted pasar del modelaje a la actuación?

Más que fácil, lo consideré como un reto, siempre lo tuve en mi mente porque para mí la actuación es una forma de expresar lo que siento, el modelaje también. Ambas cosas para mí significan libertad, me apasionan bastante y considero que son cosas que van de la mano. Siempre he tenido claro que esto es lo que quiero.

¿Cómo fue para usted enfrentarse a las cámaras por primera vez en 2014?

Yo empecé con los cortometrajes, y eso me ayudó muchísimo para mi experiencia y para mi carrera como actriz. Luego, las primeras veces que salí en TV fue presentando en programas como Teleantioquia. Fue una experiencia muy bonita, eso para mí fue un impulso, y cada vez que veo algo de lo que hice me lleno de orgullo.

¿Qué formato le gusta más?

A mí me encanta la televisión, y me gustaría mucho encaminarme por el lado del cine. Creo que es el campo en el que me quiero desempeñar de ahora en adelante; sin embargo, estoy abierta a todas las posibilidades. Protagonicé una serie para TV en 2018 llamada Débora Arango, y a raíz de eso se me abrieron muchas puertas,

¿Cómo fue la preparación de su personaje de “Débora Arango” en su etapa de adolescencia? ¿Cómo lo preparó?

Me tomó tiempo y estudio, porque Débora es una mujer colombiana, paisa, y considero que una actriz debe mostrar todo eso a la sociedad. La idea de esa serie era honrar su memoria y su talento, recordarle al mundo todo lo que ella hizo, y decir que aquí hubo una mujer que luchó muchísimo y nos dejó un legado hermoso. Tengo muchas similitudes con Débora, porque también soy una mujer que ama luchar por sus sueños.