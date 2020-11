¿Cómo está el sector turismo en época de reapertura?

En números, el turismo es un valioso engranaje de la economía de las naciones. Por ejemplo, según datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, este sector contribuye al 10.4% del PIB en el mundo y genera uno de cada 10 empleos. Debido a su importancia y al impacto de la pandemia, repensar en su reactivación es una necesidad.

Desde el mes de marzo, la cotidianidad ha tenido que replantearse en muchos aspectos, entre esos los viajes, afectando de manera contundente a la industria turística, uno de los principales motores de la economía global, y que este año tuvo una reducción del 80% en vuelos internacionales.

Lea también: ¿Viajar y ahorrar? Consejos para disfrutar de las jornadas de descuentos

Bajo este panorama, y ante la necesidad de satisfacer las necesidades de seguridad para los viajeros, ha surgido la conversación sobre cómo será el futuro de la industria turística en la nueva normalidad. Uno de los primeros aspectos es trabajar en una recuperación apoyada en la innovación, las nuevas tecnologías y la cooperación.

Así lo han entendido Education New Zealand y recientemente, las entidades llevaron a cabo el tercer Kōrerorero o conversatorio, Rethinking the tourism business sector through Covid, el cual tuvo como temática principal el repensar la industria turística durante la crisis sanitaria y cómo panelista invitado, en representación de Colombia, a Luis Felipe Barrientos, vicepresidente de Escalamiento e Innovación de iNNpulsa Colombia.

El rescate de tradiciones, la innovación y la enseñanza de los futuros profesionales del sector turístico, fueron los temas que empresarios, académicos y expertos de la región y del país kiwi, abordaron en este tercer conversatorio. Por ejemplo, para Barrientos, los tiempos de crisis se convierten en una época para innovar.

“Entendiendo que el turismo es de los sectores más importantes para Colombia, pues en la última década el aporte al PIB se ha mantenido en una senda de crecimiento entre el 3.5% y 3.8%, lo que estamos haciendo desde la entidad es apoyar a los empresarios locales a través de la capacitación en nuevas prácticas y programas para surgir de nuevo, aprovechando la diversidad en turismo que tiene el país”, comenta el ejecutivo de iNNpulsa Colombia.

Bioseguridad, generación de confianza, reducción de barreras legales para emprendedores del sector, destinación de recursos para empresarios, rediseño de experiencias de consumo y productos, son algunas de las fórmulas que desde el gobierno e iNNpulsa Colombia se vienen adelantando en la nueva normalidad, en la reactivación y recuperación del sector.

Además: 7 pueblos de Colombia, poco conocidos, que sobresalen por su belleza y diversidad

La academia no es ajena a este interés de impulsar el turismo. Con la implementación de nuevas tecnologías, Victoria University of Wellington,, viene capacitando a los estudiantes con el uso realidad virtual. La universidad está empleando este tipo de tecnología para llevar a los alumnos a destinos reales a través de la virtualidad, con el fin de incentivar en ellos diferentes formas de ver el turismo.

“Como en muchas ocasiones no tenemos oportunidad de conocer bien a dónde vamos, esto les sirve a ellos para entender las costumbres locales y el contexto. Que entiendan de antemano las culturas, las tradiciones y los destinos. Estas son herramientas que ellos podrán usar en el futuro, ya que serán quienes administren la industria durante los siguientes 40 o 50 años”, expresó el Dr. Christian Schott, Associate Professor of Tourism Management en Victoria University of Wellington.

Por otra parte, para la Dr. Joanna Fountain, Senior Lecturer in Tourism Management, Department of Tourism, Sport and Society de Lincoln University, la pandemia más que un desafío es una oportunidad de entrar en contacto con las economías locales, los productores, los hoteles, los restaurantes y consigo mismo.

“Ante el momento que estamos viviendo, es tiempo de aprovechar para conocer lugares cercanos a nuestro hogar o país, llegar y realmente conocer. Muchas veces tenemos experiencias superficiales y nos perdemos la oportunidad de probar, conectarnos y socializar, esa es la idea central del turismo y de viajar, que termina siendo la hospitalidad”, expresa Fountain.

Este Kōrerorero fue un espacio de conversación que buscaba ofrecer puntos de vista de expertos en la industria y académicos, desde tres perspectivas diferentes donde se analizaron prácticas, oportunidades y el futuro de una industria tan importante para la economía global, de la

región y de Colombia. Además, fue una ventana para que estudiantes de hotelería y turismo, administración o carreras afines, empresarios, docentes y representantes universitarios de la región, conocieran la visión de profesores neozelandeses con un pensamiento académico muy aplicable al contexto latinoaméricano y colombiano.

“Playas, paisajes rocosos, regiones vitivinícolas, culturas aborígenes y ciudades cosmopolitas, son algunas de las características de Nueva Zelanda en materia de atractivo turístico, no muy diferentes a las de los países de la región y de gran valor para los viajeros. Con estos conversatorios buscamos resaltar las grandes similitudes entre el país kiwi y Latinoamérica, mientras se fortalece cooperación bilateral y que esto sirva como punto de partida para la prosperidad y, en este caso, la reactivación”, comenta Javiera Visedo, Directora de Educación de Education New Zealand para Chile y Colombia.

Le puede interesar: ‘El Gran Finde’, la estrategia que impulsará la reactivación turística de Colombia

Nueva Zelanda viene trabajando también en la reactivación de sus sectores y a pesar de que las fronteras se mantienen cerradas, a excepción de casos especiales, continúan promoviendo e invitando a los turistas para que visiten el territorio en el futuro, a través de la campaña Mensajes de Nueva Zelanda. “Les pedimos a los neozelandeses que compartieran mensajes con personas alrededor del mundo, en una época difícil para encontrarnos, para viajar y para conocer”, dijo Karem Basulto, Regional Manager South America de Tourism New Zealand.

En el canal de YouTube de Study in New Zealand, se encuentra disponible el conversatorio donde podrá conocer a profundidad los temas y los panelistas: https://www.youtube.com/watch?v=MfOaqb1EsH4