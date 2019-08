10.000 pesitos para alegrar a los chocoanos

none

No tenemos el poder de sacar a los criminales del Chocó, pero sí está en nuestras manos el gesto de la solidaridad. Qué dicen, ¿lograremos juntar a esos 6.000 ciudadanos?

La segunda razón por la cual el festival está en riesgo es por falta de presupuesto. Para conseguirlo, es necesario convocar a 6.000 personas y pedirle a cada una que ponga 10.000 pesitos en la vaca que pueden encontrar en selvaadentro.com. Creo que es fácil entender que la cultura transforma y ese encuentro artístico es la forma de decir a las comunidades que no están solas.