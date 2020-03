Abuso infantil

Los diferentes especialistas del taller hicieron especial énfasis en poder proporcionar programas de educación sexual de calidad a los niños para que se pueda prevenir el abuso. También compartieron recursos existentes para fortalecer las instituciones y los espacios donde los niños y jóvenes pueden estar expuestos a este flagelo y prevenir estos abusos, como el repositorio de recursos del International Centre for Missing and Exploited Children , disponible en múltiples idiomas incluyendo el español.

Uno de los temas que más atención tuvo durante el taller es el acceso que tienen los niños y jóvenes alrededor del mundo a contenidos inapropiados a través de Internet y redes sociales. Por ejemplo, el número de niños y niñas que están teniendo acceso a pornografía a través de Internet desde muy pequeños ha aumentado drásticamente y de manera generalizada en muchos países. Esta exposición a contenidos explícitos, que los niños no están listos para ver, debe ser evitada a toda costa, pues, por un lado, los puede hacer más vulnerables si llegan a verse enfrentados a una situación de abuso, dado que normalizan las situaciones que ven, y, por otro lado, los pone en contacto con personas de malas intenciones. Adicionalmente, los niños expuestos a este tipo de contenidos desarrollan un referente inadecuado de lo que son las relaciones entre personas, que puede afectar sus propias relaciones cuando crezcan. En ese sentido, nuestra responsabilidad como adultos es que nuestros niños no puedan acceder a través de su celular, tableta o computadores a estos contenidos. Por esto, hago un llamado para que todos los padres instalemos controles parentales para monitorear y reducir el acceso. Para tal fin, les recomiendo usar programas de control parental, como Qustodio o Norton Family Premier , o instalar dispositivos en la casa, como Circle , que ayudan en el proceso de monitoreo, filtro de contenidos y manejo del tiempo de uso de Internet. En el sitio web de Childnet International existen múltiples recursos para reducir los riesgos de los niños y jóvenes en Internet.

El especialista forense irlandés, Dr. Joe Sullivan, presentó algunas de las entrevistas que ha hecho a abusadores sexuales de menores, lo que evidenció que no existe un solo perfil para este tipo de personas. En su intervención habló de experiencias frecuentes de los abusadores cuando eran niños, como haber sido abusados o haber tenido acceso a pornografía desde muy corta edad. Pero también explicó que hay abusadores que no tienen un evento puntual que explique sus acciones de adultos.