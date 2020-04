Adiós a la guerra contra el coronavirus

La romantización de las guerras pasa por alto su enorme capacidad para destruirlo todo. Los legados de las guerras no son propiamente fáciles de superar. La vida pos-COVID-19 no será más segura si la seguimos atando al lenguaje militar. En las guerras todos pierden. Incluidos los que ganan.

Lo tercero es la posibilidad de exigir buenas condiciones materiales de trabajo para los supuestos soldados caídos en combate. Los profesionales de la salud que han muerto entre aplausos muchas veces no contaban con los equipos requeridos para protegerse del contagio. No los mató el virus. Si algo: la metáfora de la guerra los remató.