En la medida que van pasando los días, aumenta la adrenalina por el Mundial de Rusia y cuál será la participación de Colombia, qué papel hará la selección en esta oportunidad.

Los recientes amistosos dejaron la sensación de que hay una buena nómina, jugadores que pasan por un buen momento, que en cuanto a materia prima no se puede descartar una buena actuación. Quedan muchos temas de orden táctico y algunos mentales que deben resolverse antes de llegar a Kazan, para evitar desagradables sorpresas.

La primera media hora frente a Francia y el primer tiempo contra Australia no pueden echarse al olvido. Es muy colombiano olvidar las cosas malas y creer que todo es perfecto, y eso no es así. Se jugó tan mal, estuvo tan mal planificado, se presentaron errores y vacíos individuales tan graves en esa primera media hora que vale la pena ver el video, recalcarlos y apuntalarlos, porque quien no trabaja para compensar falencias y corregir errores no puede tener un buen resultado. Marcas perdidas, falta de solidaridad en el trabajo defensivo, malos posicionamientos como el de Aguilar, volcado a la izquierda respaldando las locas aventuras de Fabra al ataque, dejando espacios ante un jugador como Mbappé, que le pintó la cara en esa media hora.

Y tampoco se pueden olvidar los 45 minutos iniciales contra Australia, donde faltó generación, asociación, fútbol colectivo, manejo de espacios y control de los ritmos. En los dos partidos, el técnico tuvo que meterle la mano a la alineación, al planteo, y reconducir lo que se estaba haciendo en la cancha. Tuvo que corregir su error inicial y lo hizo atinadamente, pero sería mejor no equivocarse de entrada y no regalar 30 y 45 minutos. Una “pálida” como la que tuvo el equipo ante Francia puede significar la eliminación en primera ronda.

Jugar tan bien como el segundo tiempo ante Francia y ante Australia, dominar el juego, mantener la posesión y crear las situaciones pero definiéndolas, deben ser las lecturas de lo que dejaron los amistosos.

Se espera que la selección en Rusia juegue como mínimo cinco partidos, como lo hizo en Brasil 2014. Que pase la primera ronda, y después habrá que esperar el nivel de los rivales y saber el momento del equipo. No pasar la primera fase, hay que advertirlo claramente, sería un fracaso. No son rivales, como alguien en plan “sobrador” advierte, papitas para el loro, pero tampoco son inexpugnables ni grandes potencias mundiales; son rivales a los que debería ganarse y calificar, que no quede la menor duda.

Cuando comienzas a sentir la adrenalina es síntoma de que llegó el Mundial.