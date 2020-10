Agujeros negros (II)

El Nobel de Física se otorga a los científicos que hayan aportado al conocimiento de las leyes de la naturaleza. Generalmente debe tener soporte experimental, pues el desarrollo teórico no suele ser recompensado con este galardón. El caso más emblemático es el del premio a Einstein, que no se le otorgó por la teoría de la relatividad, que transformó los conceptos de tiempo, espacio y cosmología. Se consideraba que estas teorías no eran comprobables, lo cual era cierto en ese momento; eran simplemente hipótesis. El premio lo recibió por su trabajo en el efecto fotoeléctrico, precursor de los tubos amplificadores de vacío, antepasados de los transistores y de los circuitos integrados.

Tal vez por la misma razón Karl Schwarzschild no recibió el preciado reconocimiento. Su trabajo permitió, en un caso particular, resolver las ecuaciones de relatividad general, cuya complejidad hizo pensar al mismo Einstein que no se lograría una solución analítica. Einstein fue el primer sorprendido y no escatimó elogios a este pionero.