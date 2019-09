Amazonia, autonomía y conservación

none

Punto 10: “Fortalecer los mecanismos que apoyen y promocionen el uso sostenible del bosque, los sistemas productivos sostenibles, los patrones de producción y consumo responsable, y que promuevan las cadenas de valor y otros enfoques de producción sustentable, incluyendo las basadas en biodiversidad”. Conservar el bosque no significa que este no se toque. Por el contrario, es necesaria la investigación y divulgación de sistemas productivos sostenibles para su uso y aprovechamiento con beneficio local. La ganadería extensiva sin árboles y los monocultivos deben ser erradicados y reemplazados por sistemas productivos amigables con la biodiversidad que incluyan el uso del árbol en los sistemas productivos. Hacer esta reconversión requiere fuerte aporte financiero internacional.

Todo el planeta está intervenido y todas las acciones humanas se interrelacionan. Lo que ocurre en la Amazonia es de interés global, pero ello no quiere decir que los países amazónicos puedan ser enajenados de estos territorios. Somos autónomos para decidir sobre la Amazonia, pero nuestra conciencia y compromisos internacionales nos limitan, porque tenemos responsabilidades. El cambio climático no está solo relacionado con el bosque amazónico, los compromisos en Naciones Unidas están asociados a las emisiones de gases efecto invernadero, cuyos principales responsables son los países industrializados.