Amazonia, ¿y nosotros qué?

none

Dado que los deforestadores no son solo inversionistas y especuladores prediales que quieren apropiarse los llamados “baldíos” nacionales, sino que también hay campesinos desposeídos que buscan sobrevivir como colonos, es necesario apoyar la creación de Zonas de Reserva Campesina (ZRC), figura jurídica que apunta a estabilizar al campesino colono en zonas de frontera agropecuaria, generando oportunidades para combinar producción sostenible, conservación de biodiversidad y gestión, recuperación, conservación y manejo de la estructura ecológica principal asociada a la regulación hídrica. Las ZRC han probado ser una herramienta para frenar la expansión de la frontera agropecuaria, dando espacio y oportunidad para los campesinos sin tierra.

El primer paso es que Gobierno y sociedad civil hagamos el pacto de trabajar por no destruir nuestro bosque húmedo tropical y estar dispuestos a asumir los costos que esto significa en el corto y mediano plazo. Para alcanzar este objetivo se deben frenar las prácticas ilegales adelantadas por especuladores de tierras y organizaciones políticas de diferentes corrientes que quieren tomar control territorial sobre la Amazonia colombiana. Simultáneamente, se deben tomar medidas efectivas para hacer realidad el ordenamiento territorial que incluye la protección de los resguardos indígenas, los parques nacionales y las zonas de reserva forestal. Esto exige enviar un claro mensaje a la sociedad colombiana y a los gobernantes locales: no se titulará ni una hectárea en los territorios que corresponden a estas categorías de manejo.

Respecto a la primera pregunta, mucho se ha dicho y quizá lo más relevante es la afectación del ciclo hidrológico y los efectos que esto puede tener sobre Colombia. No solo afectando la producción de alimentos, sino incluso la disponibilidad de agua para consumo humano en las grandes ciudades cuyas cuencas abastecedoras dependen del régimen hidrológico regulado por los bosques amazónicos. Esto incluye Bogotá y muchos pueblos y ciudades de la cordillera oriental.