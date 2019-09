Ambiente, “Monos” y guerras

none

Las imágenes de “Monos II” que fueron lanzadas por todos los medios y redes sociales el pasado 28 de agosto obviamente no son sino un plagio, una imitación atroz que aspira a reproducir las desgracias de cincuenta años. La imagen del video paradójicamente está bien hecha, porque muestra las sensaciones que dominan las mentes de los actores: el que trata de asumir una posición semejante a la de los generales de las guerras civiles, los que están impertérritos, conscientes de la probabilidad de enriquecerse y el que lanza el discurso tratando de incluir en sus palabras todas las doctrinas que leyó en los manuales.

Nadie se esperaba el lanzamiento de “Monos II”. La película Monos acababa de estrenarse y ya a muchos nos había generado terror, ira y algunas, muy leves, esperanzas. Es muy probable que Monos gane varios premios y, ojalá, un Óscar. Se los merece no solo por profundizar en la naturaleza humana, sino por mostrarnos con toda su complejidad las interrelaciones entre nosotros y los principales paisajes colombianos; concretamente entre un grupo de adolescentes armados, el páramo y la selva húmeda y virgen. Los responsables del sonido y la fotografía de Monos ayudan a comprender las intensas relaciones entre lo alto de los Andes, con sus nieblas, sus fríos y sus extrañas plantas; la selva, con sus lodos, el canto de sus aves, sus insectos insoportables, sus aguas claras y vigorosas y los seres humanos, pero es el guión de Monos el que puede ayudar más a comprender las tragedias colombianas.