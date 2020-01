Aquí la crítica literaria está en ruinas

Sin embargo, el relativismo, sumado a cierto pudor, prohíbe que esa mecánica se ponga en marcha. Por eso no existe ningún crítico que se lamente por cada libro tosco e innecesariamente largo que publica Ricardo Silva Romero; ni ningún crítico que le aclare a Juan Manuel Roca por qué una media mojada en un cable de luz tiene más sofisticación que cualquiera de sus poemas; ni ningún crítico que le cuente a Jotamario Arbeláez que, contrario a él, su camarada Jaime Jaramillo Escobar sí ha escrito poemas de valor; ni ningún crítico que recuerde que las buenas intenciones sociales no engendran por defecto buenas novelas; ni ningún crítico que explore los territorios ajenos a Random House; ni ningún crítico que les sugiera a los poetas que verso libre no significa verso bobo; ni ninguna crítica que se tome en serio el deber de valorar las obras de Elisa Mújica y Marvel Moreno (salvo, claro, cuando las reedita Random House); ni ningún crítico que considere que su oficio puede ser un sucedáneo de la literatura tanto como una novela o un libro de poemas.

Descalificar así a la crítica literaria no sólo demuestra su aversión por el debate, sino también su ignorancia terca sobre la talla y el papel de un crítico literario. T. S. Eliot, Virginia Woolf, Samuel Johnson, Wislawa Szymborska, J. M. Coetzee, Margaret Atwood, Jorge Luis Borges y Joseph Brodsky han sido críticos literarios, y no bajo el mero impulso de la envidia o la vanidad.

Existen, claro, reseñistas: lectores que, antes que afrontar una lectura crítica, se decantan por una apreciación apenas especulativa sobre la naturaleza de las obras literarias. No sabemos si la obra tiene mérito o no, sino que se deduce, por su pura apreciación y por el hecho de ser material de publicación, que debería ser leída. La perspectiva es nula. Resulta aún peor cuando se trata de un reseñista esporádico y complaciente como Jotamario Arbeláez en El Tiempo, para quien la literatura colombiana comenzó y terminó en el nadaísmo y, para ser más específicos, en el legado del que él, casualmente, se considera el único heredero.

Tanto Téllez como Valencia publicaban en diarios y revistas de tirada nacional. No eran críticos de academia: escribían para un público general, quizás principiante, pero no por eso apático a las discusiones literarias. En esos mismos medios, el número de críticos literarios se cuenta hoy con una sola mano. En El Tiempo y El Espectador son intermitentes o incluso inexistentes —a pesar de que en el último, hace eras, escribía Eduardo Zalamea Borda, Ulises—; en diarios regionales como Vanguardia, El País y El Colombiano y en los periódicos del Caribe —¿recordarán todavía a Álvaro Cepeda Samudio?— es un animal casi extinto; Camilo Hoyos, en Arcadia, se inclina más por el resumen folclórico que por la crítica; en El Malpensante van y vienen; en Semana, Luis Fernando Afanador es una presencia solitaria; sólo el Boletín Bibliográfico del Banco de la República, que se publica cada seis meses, tiene en su nómina una sección considerable de crítica literaria.