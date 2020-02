Autoconfianza

El Once Caldas ya fue noticia internacional por su título en la Libertadores de 2004 y su subcampeonato en la llamada Copa Intercontinental, ese mismo año. Por lo tanto, los objetivos y aspiraciones deben ser acordes a lo alcanzado, para no bajar de nivel ni de imagen dentro y fuera del país. “Hay que ser y parecer la esposa del rey”.

El segundo equipo campeón de la Copa Libertadores de América en Colombia, el Once Caldas, de Manizales, aún no ha podido ganar en condición de local en la actual liga de primera división. En algún tiempo era muy fuerte en el estadio Palogrande y a los equipos visitantes les costaba sacar al menos un punto, incluyendo los partidos en torneos internacionales.