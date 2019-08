Autorregulación: el camino hacia la responsabilidad en la comunicación comercial

none

En la ANDA, nuestros anunciantes saben que si bien la creatividad tiene un rol en la comunicación comercial, este rol debe jugar dentro de un campo ético y responsable con el consumidor. Se trata de autorregularse, reconociendo y respetando las necesidades que el consumidor colombiano está demandando. Es una labor compartida con agencias, gobierno, medios de comunicación (digital, televisión, radio, medios impresos, publicidad exterior visual, etc.) y por supuesto los anunciantes, quienes deben dar el ejemplo de comunicación comercial responsable.

Comunicar de una manera responsable es mantener la confianza del consumidor. Hoy, más que nunca, estamos frente a un consumidor exigente, informado y conectado, que espera comunicación veraz, clara y transparente y cuando no la obtiene la exige apalancando redes sociales para proyectar su voz. Por lo tanto, las empresas asumen compromisos, poniendo su comunicación comercial bajo la lupa para asegurar que cumpla con los estándares éticos necesarios para cultivar y mantener la confianza y lealtad del consumidor, generando así valor para las empresas y sus marcas.