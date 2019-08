Batallas y mito fundacional

none

No existe otro mito fundacional, estamos embebidos de cortes de franela. Tan pronto alumbra una mínima esperanza, una entrega de armas, por ejemplo, se agita con ardor el ADN nacional y las águilas negras refundan la patria sobre miles de cadáveres saludables. Por las arterias de los tataranietos surca el mismo virus letal de los ancestros.

Pasan los años, los armisticios, las treguas, los tratados de paz, y las guerras siguen reinando. No hay que extrañarse. De aquellas siembras estamos cosechando estas tempestades. Continuamos matándonos suavemente, igual que se trincharon los bisabuelos en los mil días que son todos los días.

La palabra que cobija semejante carnicería fundadora es “heroísmo”. Detrás del héroe se agazapa el matarife. No es la vida la que nos exalta, es la muerte y no cualquier muerte. Tiene que ser un homicidio industrial, miles de cadáveres enrojeciendo campos, puentes, pantanos, páramos.