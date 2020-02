¿Beethoven no era tan sordo?

Hay que esperar a que Albrecht publique sus conclusiones, que borrarían de un tajo uno de los hechos básicos de la historia de la música. Lo cierto es que una disminución notable del sentido de la audición se clasifica como sordera, y aún si Beethoven pudiera oír un poco, seguiría dentro de la definición habitual de sordo. Desde luego, él no fue el único músico sordo de la historia y otros muy ilustres (aunque no tanto como Beethoven) incluyen a Fauré, a Boyce y a Vaughan Williams. Smetana, igualmente, tenía un problema con un sonido de alta frecuencia que oía continuamente y que transcribió en uno de sus cuartetos. Y en nuestros tiempos, los absurdos volúmenes amplificados a que se oye música con seguridad están creando generaciones de sordos, así ninguno de ellos tenga la genialidad de Beethoven.

Uno de los más conocidos hechos de la historia de la música es la sordera de Beethoven. Este inmenso músico, de quien este año se conmemora el aniversario 250 de su nacimiento, comenzó a perder el sentido del oído cuando no había llegado a los treinta años y su desesperación fue tal que incluso contempló el suicidio, como consta en su Testamento de Heiligenstadt. Afortunadamente para el arte, siguió vivo y, a pesar de su problema auditivo, siguió componiendo música que es una de las grandes creaciones de la humanidad. Hay anécdotas que incluso cuentan que en el estreno de su Novena sinfonía no pudo escuchar la ovación del público y una cantante tuvo que voltearlo para que viera ese entusiasmo.