Características del sufragio

El sufragio en Colombia tiene varias características, entre otras las siguientes:

Es universal, porque lo ejercen todos los ciudadanos (aquellos que hayan cumplido 18 años) para elegir presidente y vicepresidente de la República; gobernadores, alcaldes, y miembros de corporaciones públicas. La admisión al voto no puede estar subordinada a condiciones de carácter económico y cultural.

Es masculino y femenino porque lo ejercen hombres y mujeres.

Es personal, porque el único modo permitido para ejercerlo es acudiendo personalmente al puesto de votación.

Es igual, porque el voto de un abogado o un médico es igual al que emite un obrero o un campesino y para efectos de la sumatoria, vale lo mismo

Es libre y secreto porque el ciudadano que vota puede hacerlo por quien lo desee sin estar obligado a revelar su preferencia.

Eso es lo que está consagrado en la Constitución y la ley. Pero, ¿si es igual? Todo hace indicar que no. En los pasados comicios, hubo senadores que salieron electos con 20.000 votos y otros que por ese mismo número de votos, o más, no salieron electos. Luego no es cierto que el voto sea igual.

¿Es secreto? También en los pasados comicios esa característica quedó burlada. ¿Cómo así que el ciudadano debía decir por cuál de las dos consultas iba a votar? A más de una persona en los estratos seis se le miraba mal cuando solicitaba el tarjetón para votar por la izquierda y, por el contrario, en los barrios populares se le veía con incredulidad cuando solicitaba el tarjetón de la derecha. Esa disposición, de pedir uno de los dos tarjetones, significaba revelar la forma como iba a votar, violando el secreto del voto. Las autoridades electorales debieron hacer las consultas en un solo tarjetón (por un lado la de la izquierda y por el otro la de la derecha, por ejemplo) y de esa manera, además de preservar el secreto del voto, no habrían sido necesarias las fotocopias.