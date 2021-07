Alto turmequé

Parece que el mito de que ninguna autoridad puede intervenir en el negocio privado del fútbol, porque la FIFA nos desafilia, comienza a derrumbarse y los hechos recientes así lo demuestran. Por un lado, el enfrentamiento que mantienen Atlético Nacional y Cortuluá por el pago de US$5 millones ha puesto en duda que las decisiones de las comisiones federativas sean intocables, argumentando que carecen de facultades para administrar justicia. Los futbolistas de Nacional, a quienes no se les permitió inscribirse para este torneo, acudieron a los jueces ordinarios a formular tutelas para que se les respete su derecho al trabajo, corriendo el riesgo de ser sancionados, porque los reglamentos federativos se los prohíben.

El fútbol pierde su inmunidad (II)

De otro lado, está pendiente que se resuelva el desacato de la FCF, Dimayor y de los clubes profesionales a la tutela que ganó el Real Sincelejo para que le sea devuelta su afiliación, teniendo en cuenta que Mindeporte ya cumplió con el fallo al restablecerle su reconocimiento deportivo. Esta tutela se encuentra en la Corte Constitucional pendiente de que se resuelva la insistencia para sea revisada por el alto tribunal. Como si esto fuera poco, la Superintendencia de Industria y Comercio está tramitando la denuncia que presentó Acolfutpro por prácticas anticompetitivas de los clubes, Dimayor y FCF, que afectan los derechos de los futbolistas. La semana que termina, realizó inspecciones judiciales al Tolima, al Unión Magdalena y a la Dimayor. Estas acciones judiciales dejan en claro que el fútbol no está por fuera del alcance de las autoridades.

La suerte de El Espectador en Tokio

Llegar a Tokio para los Olímpicos aplazados por la pandemia era una travesía de extrema paciencia y calma. No solo por las veinte horas entre aviones y aeropuertos desde Bogotá, sino porque la entrada a Japón, entre protocolos de bioseguridad, revisión de pruebas PCR y aduanas, podía tardar hasta ocho horas. Los japoneses no han ahorrado ni un solo esfuerzo para tener los más altos estándares de seguridad y lograr tener lo más controlado posible al COVID-19. Saben bien que un contagio masivo, en plenas olimpiadas, puede ser fatal para la ciudad y para la reputación del país. Así, para entrar a los Olímpicos no hay otra opción que tener paciencia y esperar. Simone Biles, la mejor gimnasta del mundo, estuvo cinco horas en inmigración y la bicicrosista colombiana Mariana Pajón un poco más. Sin embargo, la enviada especial de El Espectador apenas se demoró dos horas. El golpe de suerte todavía es inexplicable. Quizás ayudó que el ministro de Deportes de Ecuador llegó al mismo tiempo. Aunque eso tampoco cuaja, porque incluso él tardó más en salir para su hotel.

Feria de contratos

El departamento del Magdalena está hecho todo un hervidero político, porque el gobernador, Carlos Caicedo, presentó nueve proyectos ante la Asamblea Departamental que suman cerca de $600.000 millones. Cuentan en los corrillos que algunos de los diputados que han hecho una férrea oposición al gobernador se han visto flaqueando ante la opción de poder sacar tajada en esta contratación. ¿Se esparcirá la mermelada?

Sin puesto

Al exministro Alberto Carrasquilla y a su viceministro Juan Alberto Londoño parece haberles caído la roya. A Carrasquilla, luego de su renuncia al Ministerio de Hacienda, lo bajaron del bus de la presidencia de la CAF y tuvo que sufrir bullying con su familia no solo en Miami, donde estaba de vacaciones, sino a su llegada al aeropuerto El Dorado de Bogotá. Por su parte, a Londoño lo bajaron del bus del Ministerio de Comercio y después de Probogotá, donde alcanzó a sonar. Sin embargo, ahora suena más para ese puesto la esposa del fiscal Francisco Barbosa. Así que Londoño se perfila como nuevo director del Departamento Nacional de Planeación, pues todo indica que se va Luis Alberto Rodríguez.

La ponencia

El magistrado de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez finalmente presentó su ponencia en la que revive la personería jurídica del Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán. Se trata de un texto de 198 páginas que argumenta que, en esencia, dicha colectividad debe volver a tener presencia en el escenario democrático colombiano; pero el proyecto de fallo, al parecer, tiene varios líos. Fuentes aseguran que es impreciso desde el punto de vista histórico. Por ejemplo, le atribuye el ataque de Pablo Escobar a El Espectador a la campaña de exterminio del Nuevo Liberalismo, cuando la realidad es que el bombazo y los crímenes contra varios trabajadores de este diario fueron la respuesta de la mafia a las graves denuncias de esta casa periodística. Aunque una mayoría en la Corte respaldaría que reviva el Nuevo Liberalismo, todo indica que esas imprecisiones tendrán que ser peluqueadas cuanto antes. El que está muy feliz es Juan Manuel Galán, quien ya cuaja su candidatura presidencial por esta colectividad y, además, aspira a sacar listas al Congreso para 2022.

Mujer valiente

A propósito de la Corte, la magistrada Diana Fajardo Rivera es una mujer de armas tomar. Tiene acostumbrados a sus colegas a sus posiciones muy progresistas en casos como el de Carolina Sanín, el oso Chucho y ahora en materia de eutanasia. Ella presentó una muy valiente ponencia en favor de extender la muerte digna a enfermedades no terminales, como lo había propuesto Carlos Gaviria en 1997. Y aunque al principio solo tenía el apoyo de la magistrada Gloria Ortiz y del magistrado Alejandro Linares, al final logró el respaldo de los magistrados José Fernando Reyes, Antonio José Lizarazo y Alberto Rojas. Se trata, sin duda, de una de las sentencias más importantes en la historia del alto tribunal.

A la medida

Esta semana se conocieron los nuevos uniformes de la Policía, que cambiaron el tradicional paño verde por el azul. El moderno diseño, que tiene un código QR de identificación para escanear con el celular, estuvo a cargo de los reconocidos diseñadores María Luisa Ortiz y Hernán Zajar. Para sacar adelante esta tarea, tanto Ortiz como el diseñador momposino tuvieron que dejar a un lado por un momento los elegantes y exquisitos vestidos de alta costura, como los que diseñó Zajar para su sobrina Isabel Sofía Cabrales. La exreina de belleza y expresentadora lució tres diseños memorables de su tío en su matrimonio en Cartagena con Tomás Uribe, el hijo mayor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en julio de 2008.