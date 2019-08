Carlos Valencia, in memoriam

Si las pruebas mostraban que alguien era culpable o que debía ser procesado, Valencia no temió nunca condenarlo o llevarlo a juicio, incluso si se trataba de personas poderosas y peligrosas pues la impunidad tenía que ser combatida. Por eso fue que lo mataron, pues llamó a juicio a Pablo Escobar y a Rodríguez Gacha por los asesinatos de Guillermo Cano y Jaime Pardo Leal. Carlos Valencia tuvo otro rasgo, que es menos conocido en la opinión pública pero es igualmente importante: fue un defensor irrestricto de los derechos humanos y de las garantías procesales.

Quiero reducir mínimamente esa deuda rescatando la memoria del magistrado Valencia, a quien tuve el honor de conocer pues empezando mi vida profesional participé en algunas sesiones del grupo de estudio que él había formado en 1988 para que jueces y académicos reflexionáramos sobre cómo aplicar judicialmente los tratados de derechos humanos. Esto hoy suena rutinario, gracias a la Constitución de 1991; pero defender en esos años que los derechos humanos no eran una ideología de izquierda sino derecho positivo aplicable era casi una herejía jurídica, lo cual muestra ya algunas de las virtudes de Carlos Valencia: era muy estudioso y no tenía miedo a defender sus convicciones jurídicas, incluso si eran impopulares y minoritarias.

