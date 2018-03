Castrochavismo Democrático

Los miembros del Centro Democrático y los representantes del uribismo se han dedicado a repetir una y otra vez que Colombia, si no es con ellos, terminará en manos del castrochavismo igual que Venezuela y Cuba.

Falso. Pero parece que uno de sus miembros es mucho más cercano a ese fracasado Socialismo del Siglo XXI, como lo llamó el expresidente venezolano Hugo Chávez, o a ese castrochavismo, como lo llama insistentemente el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Oswaldo Ferri Ortiz Ramos es candidato al Senado por el Centro Democrático con el número 25. Ha querido hacerse famoso exponiendo posturas extremas cristianas en su canal llamado SuperOOTv.

Este polémico pastor, que se hace llamar el youtuber Super OO, hace videos y campaña política defendiendo la moral y los valores cristianos en detrimento de los derechos de las minorías en Colombia.

Lo que su ferviente audiencia cristiana y de derecha desconoce es que su pasado laboral y familiar está íntimamente ligado a ese fantasma del castrochavismo que tanto quieren combatir los de su partido político.

Vamos por partes.

Un perfil de la historia laboral de Ortiz Ramos en la red social LinkedIn, que misteriosamente ya desapareció, establece que el pastor está relacionado con una página web llamada “Ministerioactivo.com”. Ese portal, que hoy en día se encuentra inactivo, apareció en línea el 29 de marzo de 2012 y funcionó hasta el 17 de diciembre de 2014. (Ver Perfil en LinkedIn).

Gracias a una herramienta que puede entregar la historia de cualquier página web, se pudo determinar que el hoy candidato al Senado por el Centro Democrático promovía una estructura piramidal por medio de la fe de Jesucristo con el eslogan: Hazte rico.

Ministerioactivo.com se presentaba como “una empresa joven (…) que se financia con donaciones y con el dinero recaudado por ventas de sitios de web personales (…) y que apoyan a la Red de Hogares Renacer en Caracas”. (Ver Nosotros).

Lo cierto es que, además de profesar el amor de Cristo, a través de esta página que promocionaba el polémico pastor, también se ofrecía a los fieles hacerse rico por medio de la venta de páginas web de Cristo en estructura piramidal prometiendo beneficios que se podían obtener en dólares, pesos colombianos o bolívares. (Ver Hazte rico)

Pero no para ahí. La relación de Ortiz Ramos con la comunidad cristiana venezolana parece ser más profunda.

De hecho, la segunda página relacionada en su desaparecido perfil de LinkedIn es “OswaldoYZohar.com” que tuvo su primera aparición en línea el 3 de abril de 2012, curiosamente unos días después de haber creado la página Ministerioactivo.com, y operó hasta el 15 de enero de 2014.

Oswaldo es el pastor Ortiz Ramos y Zohar es su esposa, Zohar Pérez, quien también es pastora, e hija del obispo Jesús Pérez, máximo líder de la iglesia cristiana venezolana Renacer, asociada con la Red de Hogares Renacer que apoyaba la página Ministerioactivo.com.

El hoy candidato al Senado por el Centro Democrático tiene un suegro que fue uno de los pastores de confianza de, nada más y nada menos, el fallecido Hugo Chávez. (Ver El mejor día de mi vida).

El comandante le dedicaba al pastor saludos, palabras generosas y agradecimientos efusivos durante diferentes actos como lo hizo el 31 de julio de 2004, en un acto con motivo de la Paz de Venezuela. (Ver Intervención del comandante).

Pero no fue solo cuestión de fe.

El obispo Jesús Pérez recibió 100.000 dólares del líder bolivariano en 2007, cuando Ortiz Ramos y Zohar Pérez ya eran pareja, y pidió que esa ayuda económica del gobierno siguiera llegando. (Ver Presidente Chávez y evangélicos).

Interesante. Pero todo apunta a que el pastor youtuber cristiano fue clave en el manejo de ese dinero.

Además de la hermosa historia de amor entre Zohar y Oswaldo que se describe en el portal que lleva sus nombres, allí se revelan datos interesantes sobre el pasado del youtuber cristiano, hoy candidato al Senado por el Centro Democrático. (Ver Pareja).

El pastor Ortiz Ramos en 2007 se desempeñaba como operador de bolsa en Panamá y, de acuerdo a su perfil desaparecido de LinkedIn, esta empresa era Intervalores International Corp., que fue identificada en el escándalo de evasión fiscal conocido como los Papeles de Panamá. (Ver Intervalores).

Puede ser que la experiencia de Ortiz en temas de bolsa y su pasado en Panamá en una empresa que después apareció en un escándalo fiscal le hayan servido a su suegro para mover estos dineros sin dejar rastro.

Quizás, quizás, quizás.

Lo que sí es seguro es que después de Panamá, en el 2011, Ortiz Ramos se dedicó a su faceta de pastor en Caracas en la iglesia Renacer de su suegro Jesús Pérez, se casó con Zohar y, curiosamente, cuando la familia entró en desgracia con el chavismo terminaron en Miami.

En la Florida, la polémica familia del pastor que fue consejero del chavismo se dedicó a crear compañías, y en la actualidad existen por lo menos siete sociedades diferentes, entre las que se encuentran Latam Digital Media, Ministerio Obispal Americano Inc., OO Media, Ozone Market, Super Medios LLC, Super Media TV y Cars to You Inc. (Ver Sociedades).

La mayoría de estas empresas parecen estar dedicadas a temas de comunicaciones, e incluso servicios de limosinas, pero también a la promoción de los valores cristianos.

Un negocio interesante el de este castrochavista del Centro Democrático.

@yohirakerman

[email protected]