Cavilaciones

De los múltiples y algunos buenos estudios que se están publicando sobre la epidemia, pueden deducirse algunas conclusiones preliminares.

Las cuarentenas sirven y, a pesar de tener un elevado costo económico y de bienestar, permiten reducir el número de contagios y, lo que es más importante, de muertos.

China controló epidemia cuando llegó a 82.000 casos, Estados Unidos ya supera a China en el número de contagios: 121.500, y la epidemia está creciendo allí. En China la velocidad de contagio empezó al 51 %, y las fuertes medidas la bajaron al 7 % en el día 25. En Estados Unidos la velocidad de contagio fue inicialmente menor que en China, 39 %, pero al día 25 solo la habían reducido al 23 %.

No es posible predecir con certeza los resultados de la cuarentena. Si se consideran dos países limítrofes con similares niveles de ingreso y sólidos sistemas de salud, Suecia y Noruega, se observa lo siguiente: hasta ahora Suecia no ha implantado medidas de distanciamiento social, los restaurantes, los bares y los campos de esquí siguen operando; por su parte, Noruega ha restringido la movilidad y los eventos. El número de casos en Noruega asciende a 4.015 y en Suecia a 3.450. La tasa de crecimiento del contagio es similar inicialmente, 18% por día en Noruega y 17% por día en Suecia; Noruega sí disminuyó la tasa en la última semana al 10% por día, y Suecia al 12% por día. La diferencia no es tan pronunciada, pero sí es significativa en el número de muertos, 110 en Suecia y 25 en Noruega. Sin embargo, la tasa de mortalidad, no el número absoluto, no es función de las medidas restrictivas.

Japón y Corea lograron un rápido control de la epidemia gracias a una masiva aplicación del test para detectar el COVID-19 y aislar a los portadores del virus, sean sintomáticos o asintomáticos; estos últimos pueden transmitir más rápidamente el virus al desconocer que son portadores pues ni ellos ni sus relacionados toman precauciones. En Colombia el test se está aplicando para los sintomáticos o quienes han estado en contacto con portadores del virus.

En un sencillo modelo que he desarrollado para el caso de Colombia, concentro la información en la diferencia de los contagiados totales. Aproximadamente corresponde la segunda derivada de la curva de casos. Si el valor es positivo y alto, quiere decir que el contagio se está acelerando; si es negativo o cercano a cero, se está desacelerando.

Un símil es el siguiente: si un carro va hacia un abismo, no es importante la velocidad con que llega al precipicio. La forma de evitar el desastre es detenerlo antes de llegar al despeñadero. Para esto se requiere aceleración negativa, en sentido contrario a la dirección del avance. El abismo es el colapso del sistema de salud y la última columna es la aceleración. El tiempo de duplicación del contagio ha evolucionado favorablemente de 2,93 días en el período 11/03/20-30/03/20, a cinco días en la última semana.

El gobierno distrital ha respondido ejemplarmente con la conversión de Corferias en un gran hospital y así reducir la presión sobre la red actual. Igualmente, en la entrega de mercados a los registrados en el Sisbén y otras plataformas, pero se requiere llegar masivamente a quienes tienen hambre y no documentos. El hambre acaba con la dignidad humana y se requerirán personas dignas para el proceso de reconstrucción socioeconómica.

Esta columna se escribió el 30 de marzo.