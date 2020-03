Cesantías y pensiones

¿Qué debieran hacer el gobierno y el Congreso –que no van a hacer- para impedir el abuso a los afiliados del que hacen gala los fondos privados? Primero que todo, prohibir las exorbitantes cuotas de administración y las comisiones de retiro y dejar que la competencia determine la tasa de interés que está dispuesto a pagar un fondo para captar el ahorro pensional o de las cesantías del trabajador. Segundo, aumentar el número de fondos nacionales e internacionales que compitan ofreciendo mayores beneficios al trabajador. Es importante la educación financiera de los usuarios para que no se abuse de ellos. Ojalá que el gobierno no destruya las opciones públicas, privatizando tanto a Colpensiones como al FNA.

El trabajador puede optar por el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) que es público. El FNA no cobra ninguna cuota de administración o de retiro y le ofrece planes de financiación de vivienda al que solían acceder un 56 % de sus afiliados. El FNA reconoce la inflación y hace la corrección monetaria mensualmente, pero no paga interés por ese ahorro que termina financiando al gobierno. Sería justo que el FNA le ofreciera un rendimiento similar al que ofrecen los TES o títulos del tesoro del gobierno nacional (entre 6 % y 7 % anual), papeles en los que invierten los grupos financieros. El FNA está en proceso de reestructuración para adelgazarlo y eventualmente venderlo a alguno de los fondos privados, según Sebastián Mora y Ariel Ávila (Semana.com, 2019/11/07)