Our World in Data es un explorador en línea que confronta la investigación y la información objetiva, en este caso, sobre la vacunación mundial contra el Covid-19.

Varios medios acreditados: las revistas Science y Nature; las cadenas BBC, CNN; los periódicos The New York Times, The Guardian, The Washington Post, The Wall Street Journal; las universidades Harvard, Stanford, Berkeley, Cambridge, entre otros, proporcionan datos para las mediciones y las estadísticas internacionales que reporta diariamente.

El 16 de febrero registró los países que, por cada 100 habitantes, se destacan en la inmunización contra el letal virus. En su orden, Israel: 78,1; Emiratos Arabes Unidos: 52,6; Reino Unido, 23,8; EE. UU.: 16,5; Chile: 12,43; Alemania: 5,1. Francia: 4,4; Argentina: 1,4.

¿Cómo logró Chile la vacunación más masiva y eficiente de América Latina? Lo describe Cristian Torres desde Santiago, para Infobae el 12 de febrero: “Chile aseguró las dosis necesarias para vacunar a su población antes de junio de 2020”. Cuando en mayo la pandemia golpeaba severamente al país, las autoridades sanitarias planificaron la estrategia para contactar a las farmacéuticas que trabajaban en la investigación de las vacunas. Viajaron a Abu Davi en los Emiratos Árabes, centro de operaciones de Pfizer y BioNTech, y establecieron “cartas de intenciones” para fijar ensayos clínicos en Chile, a cambio de condiciones especiales que garantizaran un considerable número de dosis, inmediatas y a bajo precio.

Establecieron acuerdos con las aerolíneas Latam y MartinAir para el transporte de los ultracongeladores requeridos dentro de los convenios con las farmacéticas. Como lo anunció el presidente Piñera, el 24 de diciembre arribaron las primeras dosis de la vacuna Pfizer y en la siguiente semana completaron las 20 mil prometidas. El 20 de enero se aprobó el uso de la vacuna CoronaVac de Sinovac, para ser usada en adultos mayores. El 28 de enero arribó el cargamento con 1,9 millones de dosis y en poco tiempo les será entregada otra orden de 10 millones de unidades.

El 14 de febrero Chile había vacunado, en doce días, a dos millones de personas, y mantiene su estrategia de vacunar 200.000 ciudadanos diariamante. Esta eficacia condujo a que JP Morgan, gigante financiero de EE. UU., anunciara que si Chile mantiene ese ritmo será el primer país emergente en lograr la inmunidad a finales de 2021.

Mientras Chile compraba vacunas a mediados del año pasado, Colombia con deplorable ineficiencia administrativa, se debatía en el entrabamiento jurídico para corregir la ley que impedía autorizar las negociaciones pertinentes. “Lo triste es que el representante José Daniel López y otros le insistieron al ministro de Salud, desde julio, sobre la necesidad de cambiar la ley. No obstante, el presidente Duque le dio mensaje de urgencia el 19 de octubre: ¡casi tres meses después!”. (“Ponerle foco”, 21-01-21, Lariza Pizano, El Espectador).

Desde finales de 2020 y lo que va corrido de este año, ha sido una narrativa satanizante, evasiva, engañosa, sobre un plan de vacunación sin vacunas, que solo ha generado frustración y desconfianza de los colombianos hacia el gobierno.

En el Artículo 5º. de la Ley Estatutaria: Obligaciones del Estado se establece, en el literal a: “Abstenerse de afectar directa o indirectamente en el disfrute del derecho fundamental a la salud, de adoptar decisiones que lleven al deterioro de la salud de la población y de realizar cualquier acción u omisión que pueda resultar en un daño en la salud de las personas”.

No disponer en Colombia de las vacunas contra el letal virus, como lo hiceron otros países latinoamericanos, que son la referencia de lo que se ha debido hacer a tiempo, significa una omisión en la gestión gubernamental, desafortunadamente ligada al riesgo de enfermedad y muerte de más compatriotas.

¿Quién asumirá la responsabilidad ante la sociedad por este descalabro que ha colocado a Colombia entre los tres peores países del mundo en la gestión de la pandemia?

Parche I. Los contrastes que atormentan. “Chile inoculará contra el Covid-19 a 4 millones de personas (20 % de la población) antes del 25 de febrero”. (Diario elDía, 14-2-21). Ivan Duque afirma: “Tenemos la meta de vacunar 1 millón de colombianos en los siguientes 30 días”. (El Espectador 15-2-21).

Parche II. Chile: 19,3 millones de habitantes; Colombia: 51,2 millones de habitantes.