Ciencia y transparencia frente al COVID-19

No es claro. A veces Duque coquetea con la riesgosa estrategia inicial británica, pues ha dicho que es interesante y su medida de aislamiento obligatorio únicamente de los mayores de 70 años va en esa dirección. Después voceros del Gobierno dicen que esa no es la estrategia, pero no nos dicen cuál es.

Segundo, la falta de transparencia y de comunicación es también dramática, al punto de que aún no sabemos con claridad cuál es la estrategia gubernamental. No sabemos si es la estrategia de “supresión” que siguen China, Corea o Francia, la cual consiste en intentar acabar el contagio combinando medidas duras de distanciamiento social, incluyendo confinamientos durante varias semanas o incluso meses, acompañadas de testeo masivo, para detectar los contagios y aislar a los infectados. O si es la estrategia inicial del Reino Unido de “mitigación”, que al parecer ya fue abandonada por ese país y que consistía en aislar a los más débiles, como los adultos mayores, pero admitiendo un contagio masivo (se habló del 70 %) de quienes aparentemente tienen menos riesgo de tener un cuadro clínico grave, como los jóvenes. En ausencia de vacuna, ese contagio masivo permitiría una “inmunidad de rebaño”, sin afectar tanto la economía, pues el virus dejaría de circular, ya que gran parte de la población adquiriría inmunidad y quedarían protegidos los adultos mayores, en más riesgo. ¿O tendrá Duque una estrategia distinta?