Colombia en las pruebas PISA

El Programa PISA dio a conocer los resultados de la evaluación de estudiantes en educación media del año 2018. Colombia mantiene su posición en el último lugar entre los miembros de la OCDE. Comparado con los países de América Latina, Colombia tuvo resultados inferiores a Brasil, México, Uruguay y Costa Rica, aunque supera a Argentina, Perú, Panamá y República Dominicana. Comparado con los resultados del 2015, el país mejoró levemente en las áreas evaluadas: lectura, matemáticas y física.

En las pruebas, los niveles van del 1 al 7. Es importante evaluar el porcentaje de jóvenes que alcanzan el nivel 2, el mínimo para poder medio entender el mundo en el que se vive. Así, en lectura el nivel 2 permite comprender la idea principal de un texto de longitud media; en matemáticas, representar una situación simple como una distancia y entender una cuenta; en física, comprender la explicación de un fenómeno sencillo como la lluvia. Los niveles superiores al 5 en lectura muestran que se puede entender un texto de mayor longitud, manejar conceptos abstractos y contraintuitivos y, tal vez lo más importante, distinguir entre hechos y opiniones.

En Colombia solo el 1,5 % alcanza el nivel 5 y, aún más preocupante, el 40 % no alcanza el nivel 2. En los países de la OCDE, el 8,7 % de los estudiantes alcanzan el nivel 5 en lectura y el 76 %, el nivel 2. No debe sorprender, entonces, el auge de las pseudociencias en el país, pues la gente no distingue entre hechos y opiniones.

En todos los países, las muchachas tuvieron un mejor promedio que los muchachos en el área de lectura. En el área de matemáticas hay una pequeña diferencia en favor de los muchachos. En el área de física las mujeres los superan. Aquí hay más camino por recorrer. En el área de lectura, en la OCDE las jóvenes superan por 30 puntos a los muchachos, mientras que en Colombia esa diferencia es de solo 10. En matemáticas, en la OCDE los hombres tienes resultados cinco puntos por encima de las mujeres, en Colombia la brecha es de 20 puntos. En física, en la OCDE las jóvenes superan por dos puntos a los hombres, en Colombia la situación es inversa y la brecha es de 12 puntos. Para comparar las diferencias se debe tener en cuenta que los más altos puntajes alcanzados son de 550 puntos en promedio.

Considerando que las oportunidades laborales y de participación en la vida política y ciudadana son más reducidas para las mujeres en algunos países musulmanes, podría pensarse que los resultados de las pruebas serían inferiores para las mujeres, al reducirse la motivación, pero la realidad contradice esta opinión. En Turquía, Jordania, Arabia Saudita, Catar y Emiratos Árabes Unidos (con la excepción de matemáticas en Turquía), en todas las áreas los resultados de las jóvenes superan a los muchachos.

Se analizó la carrera que escogerían los mejores estudiantes, aquellos que tuvieron niveles iguales o superiores a 4. Se presentan grandes diferencias según el sexo, a pesar de los mejores resultados de las niñas. En Colombia el 36,2 % de los hombres se orientan hacia carreras científicas o ingenierías, y solo el 9 % de las mujeres muestran esta preferencia. En Marruecos se encuentra la mayor preferencia de las mujeres por las áreas técnicas o científicas: 45,4 %. En Arabia Saudita y Emiratos Árabes, el 11,7 % y el 16,2 % de las niñas escogerían áreas técnico-científicas, respectivamente.