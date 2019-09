none

El espíritu liberal de los colonos de la vertiente del Magdalena se manifiesta especialmente en Líbano. En 1929, el bolchevique Partido Socialista Revolucionario preparaba una toma de varias localidades; la fecha escogida era a finales de julio, pues el Ejército estaría ocupado preparándose para los festejos patrios. Pero días antes se decidió abortar la audaz aventura, iba a ser un fracaso. El telegrama a los revolucionarios de Líbano anunciando la cancelación de la toma no llegó. El 29 de julio, 300 campesinos ocuparon la población durante 74 horas. Fue la primera insurrección armada en América Latina de inspiración comunista. La represión fue sangrienta, se torturó y asesinó a los insurgentes. La semilla de la insurrección se mantuvo; el 9 de abril de 1948, el levantamiento campesino depuso a las autoridades locales y estableció una zona independiente que logró subsistir durante una semana, período más prolongado que la toma del poder popular en Barrancabermeja, levantamiento popular desencadenado por el asesinato de Gaitán.

La arquitectura de la colonización cafetera se ha conservado en la vertiente del Cauca; a pesar de algunas demoliciones, aún se preservan en el centro de Salamina casas de la época. Los altorrelieves del maligno en los hogares de Riosucio y Salamina y el Carnaval del Diablo, más que un culto satánico, son una forma de alejar el mal. Si los espíritus buenos, por ser buenos, no deben atacar a los humanos, los malos sí; y qué mejor para apaciguarlos que mostrarles respeto y organizarles algunos festejos.

Narra la colonización antioqueña impulsada por el cultivo del café, que tiene lugar en la vertiente del Magdalena sobre la cordillera Central. La mayor parte de los historiadores de la colonización antioqueña se concentran sobre la cuenca del río Cauca: Arma, Pácora, Salamina Neira, Manizales, Chinchiná, Pereira, Sevilla. No es tan abundante la crónica sobre los asentamientos en Pensilvania, Manzanares, Fresno y Líbano.