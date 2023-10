El lugar sobre el que todo el mundo siente derecho a opinar

No estaba entre mis planes hacer esta columna muy personal. Primero, porque siento una timidez fugaz que me lleva a no contar mucho de mí a las personas que no conozco bien. En esta oportunidad, hago una excepción debido a la guerra reciente que llegó por sorpresa.

La segunda vez que estuve en Israel llegué para quedarme varios años: había dejado mi casa en Medellín, para ir a estudiar religiones y la historia de este país y sus vecinos. Después de recibir algunas instrucciones en la oficina de admisiones de la Universidad Hebrea de Jerusalén, un estudiante japonés se ofreció a mostrarme el campus.