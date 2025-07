Alcaldes y gobernadores petrificados

Petro trinó. Petro estuvo en agenda privada. Petro nombró al impresentable Alfredo Saade como jefe de gabinete. Petro escribió “espero que hoy Laura sea una mejor mujer de la que era cuando me conoció”. Petro ningunea a Francia Márquez. Petro dijo que Estados Unidos lo quiere tumbar. Petro no dijo eso. Petro lo insinuó. Petro lo pensó. Petro va a convocar una consulta popular. Ya no. Petro va a convocar una constituyente. Ya no. Petro nos va a expropiar. Ya no. Petro va a subir el dólar a $5.000. Petro nos va a volver como Venezuela. Petro dijo que desconfía de la transparencia de las elecciones de 2026. Petro no gobierna. Petro...