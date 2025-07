Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Me gusta leer la sección “Hace 100 años” y “Hace 50 años” de los periódicos porque encuentro rarezas y también constantes. Este jueves ocurrió lo segundo. El Tiempo recordó que “hace 50 años”, el 24 de julio de 1975, la jueza Gloria Hincapié se aprestaba a reabrir la investigación por el homicidio de Jorge Eliécer Gaitán, ocurrido 27 años atrás, y que estaba a punto de prescribir. La jueza deseaba “indagar sobre posibles autores intelectuales”.

Hoy sabemos que nunca hubo condena contra autores intelectuales. Ni siquiera es claro si los hubo. Hay quienes aseguran que Juan Roa Sierra actuó solo. Otros dicen que Roa no disparó; que a Gaitán lo mató la CIA; que ese día estaba en Bogotá Fidel Castro y un etcétera tan largo que sigue alimentando libros y películas. Las teorías sobre ese crimen son tan variadas y coloridas como las de quién mató a Kennedy.

Somos un país de autores intelectuales no identificados. La semana pasada, María Jimena Duzán dedicó un episodio del pódcast A Fondo al periodista manizaleño Orlando Sierra Hernández, asesinado en 2002, un crimen por el que está en la cárcel el exjefe del Partido Liberal Ferney Tapasco González, a quien un día de estos soltarán por razones de edad. Cada vez que se habla de ese caso se repite como mantra que es el único asesinato de un periodista en Colombia en el que se ha condenado a toda la cadena criminal. Eso significa que, de 169 homicidios contra periodistas que la Fundación para la libertad de Prensa (Flip) registra en su web, 168 tienen autor intelectual no identificado. O identificado, pero no condenado, como el caso de Eudoro Galarza Ossa, un crimen que quedó sin castigo por la actuación de Jorge Eliécer Gaitán como abogado defensor del militar que lo mató.

La historia de Colombia es la historia de crímenes con autores intelectuales no identificados, o sin pruebas suficientes para condenarlos. ¿Quién dio la orden para ejecutar la masacre de El Aro en 1997? Autor intelectual no identificado. ¿Quién conformó el grupo paramilitar “Los 12 apóstoles”? ¿Quién dio la orden de (al menos) 6.402 ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”? ¿Quién manipuló el helicóptero en el que fallecieron Pedro Juan Moreno y otras tres personas? ¿Quién ordenó matar al defensor de derechos humanos Jesús María Valle? ¿Quién se benefició del delito de cohecho por el que fue condenada la excongresista Yidis Medina? ¿Quién responde por los desaparecidos de la Operación Orión en la Comuna 13 de Medellín que fueron enterrados en La Escombrera? Autor intelectual no identificado.

La lista es inagotable. UNGRD, OCAD paz, Odebrecht, Chambacú, Foncolpuertos, Proceso 8.000, Dragacol El Guavio, Mamatoco y de ahí para atrás en una larga estela de impunidad. Que ahora quieran excarcelar delincuentes es el reverso de algo más profundo: acá eso de “investigar hasta las últimas consecuencias” y “condenar a todos los responsables” ha sido una excepción.

Escribo antes de conocer el fallo de primera instancia en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez. Quizás en la sección “Hace 50 años” de 2075 el periódico registre la decisión de la jueza Sandra Heredia, como memoria de una constante o de una rareza.