Callecitas de Honda

“Honda ha desarrollado una oferta variada para convertirse en el destino de muchos viajeros del centro del país”: Adriana Villegas Botero.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante muchos años asocié a Honda, Tolima, con las paradas de Expreso Bolivariano en mis viajes entre Manizales y Bogotá. Honda era sinónimo de un calor pegotudo, de bulla, de vendedores que ofrecían comida a través de la ventanilla del bus y de la única oportunidad de estirarse y entrar al baño, luego de cuatro horas de carretera, y cuando todavía faltaban otras cuatro horas de curvas y de alguna insufrible película de Jackie Chan intercalada con largas tandas de vallenatos (yo, en nombre de todos los viajeros de carretera, os doy infinitas gracias a ti, Nathaniel Baldwin, inventor de los audífonos, y a ti, Daniel Ek, creador de Spotify, por tan soberano beneficio).

Honda era para mí un infierno con olor a pescado, en el que una parada de 30 minutos resultaba más que suficiente antes de reanudar el viaje. “Honda, la ciudad hedionda”, oí decir muchas veces, con el desenfado propio del ignorante que no conoce.

La primera vez que escuché hablar de Honda como un patrimonio que valía la pena visitar fue cuando mi hermana, estudiante de arquitectura, llegó contando maravillas de las casas coloniales y las calles empedradas, luego de una visita académica que hizo con la Universidad Nacional. Las fotos tenían un aire a Cartagena. ¿Por dónde es eso tan bonito? ¿Cómo se llega? No lo sabía en ese entonces, pero ahora lo sé: ese centro histórico de enredaderas en las fachadas coloridas y ventanas con postigos está a tan solo tres cuadras de El Boga de la Libertad, el monumento al pescador que está a la entrada del municipio.

Mi descubrimiento personal de Honda ocurrió en la pandemia. Cansados de tanto encierro y con ganas de volver a puebliar, armamos un paseo de fin de semana. Quedamos fascinados: los pescadores, los restaurantes, los hoteles, los museos, la plaza de mercado, el Puente Navarro, las piedras pintadas, la brisa en la terraza de la pizzería Rústica, a orillas del Gualí, el jugo de arazá, el postre de lulo, la crema quemada de chontaduro, el arroz con leche azul de Mini-Mal… Honda ha desarrollado una oferta variada para dejar de ser un lugar de paso y convertirse en el destino final de muchos viajeros del centro del país.

En 2022 empezó a realizarse en el municipio una feria del libro y en febrero de 2025 la librería Prólogo, de Bogotá, abrió una sede allí. Hace pocos años el Salón Nacional de Artistas eligió a Honda como uno de sus espacios de exhibición y el municipio cuenta con sede cultural del Banco de la República y con la Casa Museo Alfonso López Pumarejo, que depende de MinCultura. A esta oferta cultural se suman iniciativas privadas permanentes: la galería Morada Rosada ofrece buenas exhibiciones y el Museo del río Magdalena puede ser uno de los más bellos del país: es un espacio pequeño y bien curado, en el que el visitante viaja no solo en el río sino en el tiempo, hasta esa época en la que el puerto de Honda era el vértice del viaje entre Bogotá y Barranquilla, cuando la navegación fluvial era la arteria de la economía nacional.

Mi deseo para los amables lectores es que en 2026 experimenten la dichosa despreocupación que siento a las 6:00 p.m. cuando camino por las callecitas de Honda. Les recomendaría que vayan, pero mejor no: temo que semejante paraíso sufra la gentrificación, como Cartagena, o las hordas de turistas, como Salento.